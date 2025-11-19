EU incrementa recompensa por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Internacional
/ 19 noviembre 2025
    EU incrementa recompensa por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa
    Estados Unidos emitió un nuevo encausamiento penal y elevó a 15 millones de dólares la recompensa por Ryan Wedding, exatleta canadiense acusado de operar para el Cártel de Sinaloa y liderar una red transnacional de narcotráfico FOTO: FBI

Estados Unidos aumentó a 15 millones de dólares la recompensa por Ryan Wedding, vinculado con el Cártel de Sinaloa y lider de una red de tráfico internacional

El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo encausamiento penal y un aumento en la recompensa por información que lleve a la captura de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por presuntamente operar para el Cártel de Sinaloa y participar en una red transnacional de narcotráfico.

La Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer que la recompensa se elevó a 15 millones de dólares, en respuesta a la gravedad de los cargos que se le imputan y a su presunta protección en territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: No hay pruebas de que cada ataque a botes con supuestas drogas salve 25 mil vidas, como dice Trump

Durante una conferencia de prensa, Bondi informó que Wedding enfrenta un segundo encausamiento por narcotráfico y lavado de dinero. Según la funcionaria, el exatleta es responsable del traslado de aproximadamente 60 toneladas de cocaína colombiana al año hacia Los Ángeles, California, utilizando México como punto de tránsito.

SUMAN CARGOS ADICIONALES A RYAN WEDDING PORO NARCOTRÁFICO Y HOMICIDIOS

El nuevo expediente incluye cargos adicionales por el tráfico de fentanilo, heroína y metanfetaminas, así como el presunto asesinato de un testigo y de la esposa de éste, hechos ocurridos en Medellín, Colombia.

En paralelo al anuncio del encausamiento, autoridades estadounidenses llevaron a cabo una serie de detenciones relacionadas con las operaciones de Wedding. Bondi detalló que el martes 18 de noviembre fueron arrestadas 12 personas en California, entre ellas uno de los abogados del exatleta, y otras siete personas en Canadá.

Durante la conferencia, la funcionaria fue cuestionada sobre la cooperación con autoridades mexicanas para localizar al acusado. Bondi afirmó que existe colaboración directa del gobierno mexicano, incluidos elementos del Ejército, para apoyar en la búsqueda del exatleta, quien presuntamente se esconde en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

$!Ryan Wedding, exatleta canadiense, es buscado por Estados Unidos por presunto narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Ryan Wedding, exatleta canadiense, es buscado por Estados Unidos por presunto narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: FBI

RYAN WEDDING SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE LOS 10 CRIMINALES MÁS BUSCADOS POR EL FBI

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reconoció que esta presunta protección complica su captura. Actualmente, Wedding figura en la lista de los 10 criminales más buscados por la agencia.

El anuncio de la Procuradora Bondi ocurrió un día después de que el entonces presidente Donald Trump declarara en la Casa Blanca que su administración conocía las rutas de trasiego de drogas en México, así como las ubicaciones de diversos narcotraficantes, afirmando incluso que se sabía “hasta la puerta delantera de sus casas”.

Estas declaraciones contrastan con el posicionamiento del FBI, que admitió que la presunta protección que Wedding recibe del Cártel de Sinaloa dificulta su localización y captura.

$!La Procuradora Pam Bondi anunció nuevos cargos y una mayor recompensa para localizar al exatleta Ryan Wedding, presunto operador del Cártel de Sinaloa.
La Procuradora Pam Bondi anunció nuevos cargos y una mayor recompensa para localizar al exatleta Ryan Wedding, presunto operador del Cártel de Sinaloa. FOTO: FBI

FBI EMITE FICHA DE CAPTURA DE RYAN WEDDING

El FBI difundió las características físicas y datos de identificación del exatleta para facilitar su localización. Wedding utiliza las siguientes fechas de nacimiento y características personales:

- Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1981

- Cabello: castaño

- Ojos: azules

- Altura: 6’3” (1.90 m)

- Peso: 240 libras (108 kg)

- Sexo: masculino

- Piel: blanca

- Nacionalidad: canadiense

- Idiomas: inglés y español

El FBI también señaló que Wedding emplea múltiples alias, entre ellos: James Conrad King, Jesse King, “Giant”, “Public Enemy”, “Boss”, “Buddy”, “Grande”, “El Jefe”, “El Guerro” y “El Toro”.

$!Ryan Wedding permanece prófugo mientras Estados Unidos amplía los cargos en su contra y eleva la recompensa para su captura.
Ryan Wedding permanece prófugo mientras Estados Unidos amplía los cargos en su contra y eleva la recompensa para su captura. FOTO: FBI

FBI ADVIERTE QUE RYAN WEDDING PODRÍA ENCONTRASE EN MÉXICO; SE LE CONSIDERA PELIGROSO Y ARMADO

En su ficha de búsqueda, el FBI indica que Ryan James Wedding es investigado por presuntamente dirigir y participar en una red transnacional dedicada al envío de cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia hacia México, Estados Unidos y Canadá. También se le atribuye participación en la planificación de varios asesinatos relacionados con actividades de narcotráfico.

La agencia advierte que el sospechoso debe ser considerado armado y peligroso, y solicita que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a las autoridades correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Arresta ICE a un anciano nacido en campo de refugiados y que reside en Estados Unidos desde hace más de 70 años

Las autoridades estadounidenses mantienen coordinación con agencias internacionales y continúan fortaleciendo los operativos de búsqueda en territorio estadounidense, canadiense y mexicano.

Hasta el momento, Ryan Wedding permanece prófugo. Se cree que puede encontrarse en México, siendo protegido por el Cártel de Sinaloa.

Temas


Búsqueda
Crimen Organizado
Narcotraficantes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Cártel de Sinaloa

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención de una persona relacionada con el asesinato de Silvia.

Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE
La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales.

‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
La FGE confirmó que la causa de la muerte de Silvia, de 13 años, fue por traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego.

Investiga FGE muerte de menor hallada en el ejido Buñuelos de Saltillo; familiares rinden declaración
Seis selecciones competirán en México por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo 2026.

FIFA confirma a Guadalajara y Monterrey como sedes del repechaje rumbo al Mundial 2026: ¿cuándo se jugarán?
Organizaciones civiles piden detener la Caravana Navideña Coca-Cola, acusándola de promover el consumo de bebidas azucaradas y contribuir a la crisis de obesidad infantil en México.

¿Adiós a la Caravana Navideña Coca-Cola?... piden a Cofepris cancelar desfiles por impacto negativo en la Salud
Las luces navideñas de baja calidad pueden provocar incendios en segundos. Conoce cómo prevenir riesgos, qué normas oficiales debes buscar y cómo elegir productos seguros para esta temporada.

Lo barato sale caro... Profeco alerta sobre riesgo al comprar luces navideñas ‘patito’
Christian Nodal y sus padres quedaron desvinculados del proceso penal iniciado por Universal Music, luego de que una jueza determinó que no existían pruebas suficientes sobre la presunta falsificación de documentos relacionados con derechos musicales

Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music