EU incrementa recompensa por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo encausamiento penal y un aumento en la recompensa por información que lleve a la captura de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense señalado por presuntamente operar para el Cártel de Sinaloa y participar en una red transnacional de narcotráfico. La Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer que la recompensa se elevó a 15 millones de dólares, en respuesta a la gravedad de los cargos que se le imputan y a su presunta protección en territorio mexicano. TE PUEDE INTERESAR: No hay pruebas de que cada ataque a botes con supuestas drogas salve 25 mil vidas, como dice Trump Durante una conferencia de prensa, Bondi informó que Wedding enfrenta un segundo encausamiento por narcotráfico y lavado de dinero. Según la funcionaria, el exatleta es responsable del traslado de aproximadamente 60 toneladas de cocaína colombiana al año hacia Los Ángeles, California, utilizando México como punto de tránsito.

SUMAN CARGOS ADICIONALES A RYAN WEDDING PORO NARCOTRÁFICO Y HOMICIDIOS El nuevo expediente incluye cargos adicionales por el tráfico de fentanilo, heroína y metanfetaminas, así como el presunto asesinato de un testigo y de la esposa de éste, hechos ocurridos en Medellín, Colombia. En paralelo al anuncio del encausamiento, autoridades estadounidenses llevaron a cabo una serie de detenciones relacionadas con las operaciones de Wedding. Bondi detalló que el martes 18 de noviembre fueron arrestadas 12 personas en California, entre ellas uno de los abogados del exatleta, y otras siete personas en Canadá. Durante la conferencia, la funcionaria fue cuestionada sobre la cooperación con autoridades mexicanas para localizar al acusado. Bondi afirmó que existe colaboración directa del gobierno mexicano, incluidos elementos del Ejército, para apoyar en la búsqueda del exatleta, quien presuntamente se esconde en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa.

RYAN WEDDING SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE LOS 10 CRIMINALES MÁS BUSCADOS POR EL FBI El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reconoció que esta presunta protección complica su captura. Actualmente, Wedding figura en la lista de los 10 criminales más buscados por la agencia. El anuncio de la Procuradora Bondi ocurrió un día después de que el entonces presidente Donald Trump declarara en la Casa Blanca que su administración conocía las rutas de trasiego de drogas en México, así como las ubicaciones de diversos narcotraficantes, afirmando incluso que se sabía “hasta la puerta delantera de sus casas”. Estas declaraciones contrastan con el posicionamiento del FBI, que admitió que la presunta protección que Wedding recibe del Cártel de Sinaloa dificulta su localización y captura.

FBI EMITE FICHA DE CAPTURA DE RYAN WEDDING El FBI difundió las características físicas y datos de identificación del exatleta para facilitar su localización. Wedding utiliza las siguientes fechas de nacimiento y características personales:

- Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1981 - Cabello: castaño - Ojos: azules - Altura: 6’3” (1.90 m) - Peso: 240 libras (108 kg) - Sexo: masculino - Piel: blanca - Nacionalidad: canadiense - Idiomas: inglés y español

El FBI también señaló que Wedding emplea múltiples alias, entre ellos: James Conrad King, Jesse King, “Giant”, “Public Enemy”, “Boss”, “Buddy”, “Grande”, “El Jefe”, “El Guerro” y “El Toro”.