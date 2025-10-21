$!Decomisan en Sinaloa más de 700 kg de metanfetaminas y 211 mil pastillas de fentanilo, con valor de 750 mdp

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el decomiso de diversas sustancias ilícitas y la localización de un laboratorio clandestino en el estado de Sinaloa, como resultado de varios operativos conjuntos realizados en Culiacán y Cosalá. A través de sus redes sociales oficiales, Harfuch detalló que las acciones, encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), permitieron el aseguramiento de más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, además de un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada de precursores químicos. TE PUEDE INTERESAR: Bernardo Bravo: confirman detención de ‘El Pantano’, presunto autor intelectual y extorsionador de citricultores “En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada de precursores químicos. En Cosalá se destruyó un área de concentración con 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas”, informó el titular de la SSPC.

SSPC DESTACA OPERATIVOS COORDINADOS EN SINALOA Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado conjunto con las dependencias federales involucradas, en el que se precisaron los detalles de las operaciones. En el documento se informó que en los municipios de Culiacán y Cosalá, elementos de Defensa, SSPC, Marina, FGR y Guardia Nacional realizaron diversas acciones como parte de los trabajos coordinados para combatir delitos de alto impacto en la región. ASEGURAN 211 MIL PASTILLAS DE FENTANILO, 500 KILOS Y 130 LITROS DE METANFETAMINAS DURANTE OPERATIVO EN CULIACÁN En Culiacán, derivado de labores de inteligencia, se localizó un vehículo en el que fueron asegurados 23 kilos con 211 mil pastillas de fentanilo, diversas dosis de cocaína y 500 kilos con 130 litros de metanfetamina, con un valor estimado de 246 millones de pesos. Durante el mismo operativo, se inhabilitó un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de metanfetamina. En el sitio fueron destruidos un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores, así como 3,400 litros y mil kilos de sustancias químicas. El impacto económico de esta acción se calculó en 473 millones de pesos. DESMANTELAN LABORATORIO CLANDESTINO EN COSALÁ; ASEGURAN PRECURSORES QUÍMICOS En otra operación realizada en el municipio de Cosalá, los elementos federales ubicaron un área de concentración de material químico destinado a la producción de metanfetamina. En el sitio se aseguraron 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, con un valor aproximado de 37 millones de pesos. De acuerdo con la SSPC, estos resultados forman parte del refuerzo de estrategias de inteligencia y cooperación interinstitucional implementadas para debilitar la estructura financiera de grupos delictivos en el estado de Sinaloa. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes y la realización de las diligencias necesarias.