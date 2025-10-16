Capturan a ‘El Pato’, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y líder de ‘La Mayiza’

México
/ 16 octubre 2025
    Capturan a ‘El Pato’, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y líder de ‘La Mayiza’
    Leonardo Daniel Martínez Vera, alias “El Pato”, presunto líder de la célula criminal “La Mayiza” y operador del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, fue detenido en Ciudad Juárez durante un operativo federal coordinado con fuerzas estatales y agencias de seguridad de Estados Unidos. FOTO: LUIS CHAPARRO

Autoridades detienen en Ciudad Juárez a presunto líder de “La Mayiza” y operador del Cártel de Sinaloa

En una acción coordinada entre fuerzas federales y estatales, fue detenido Leonardo Daniel Martínez Vera, alias “El Pato”, señalado como líder de una célula criminal conocida como “La Mayiza” y operador directo del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura ocurrió el 15 de octubre de 2025 en Ciudad Juárez, como parte de un operativo que combinó inteligencia nacional y cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos.

DETENCIÓN DE ‘EL PATO’ OCURRIÓ DURANTE OPERATIVO EN CONJUNTO

La aprehensión, considerada un golpe relevante contra el crimen organizado en el norte del país, fue confirmada y registrada oficialmente en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

El despliegue contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua. Durante la intervención, las autoridades aseguraron armas largas, vehículos y equipos de comunicación presuntamente utilizados por el grupo delictivo.

Hasta el momento, los detalles logísticos del operativo se mantienen bajo reserva por motivos de seguridad y para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, fuentes federales confirmaron que “El Pato” fue trasladado a instalaciones de la fiscalía estatal, donde permanece bajo custodia mientras se formalizan los cargos en su contra.

QUIÉN ES MARTÍNEZ CERA, ALIAS ‘EL PATO’

Según los informes de la SSPC, Martínez Vera era considerado uno de los principales generadores de violencia en Chihuahua. Su historial criminal incluye presuntos vínculos con tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y desapariciones forzadas, particularmente en el Valle de Juárez y la Sierra Tarahumara.

Autoridades estatales detallaron que la célula de La Mayiza, encabezada por “El Pato”, funcionaba como un brazo táctico del Cártel de Sinaloa en la zona norte, con operaciones también en Durango. Su estructura tenía tres ejes principales:

- Control de rutas de trasiego de droga, especialmente hacia la frontera con Estados Unidos.

- Reclutamiento de jóvenes para actividades delictivas.

- Acciones violentas contra grupos rivales en zonas rurales, como Guadalupe y Calvo y otras comunidades de la Sierra Tarahumara.

SEÑALAN VÍNCULOS CON ‘LOS CABRERA SARABIA’

Las investigaciones señalan que la red de “El Pato” mantenía alianzas directas con Los Cabrera Sarabia, una de las familias con mayor influencia dentro del Cártel de Sinaloa. Este grupo ha sido identificado como uno de los principales operadores criminales en el norte del país, con presencia en Durango, Chihuahua y Sonora.

De acuerdo con reportes de inteligencia, Los Cabrera Sarabia han sido implicados en diversas masacres, tráfico de drogas y control territorial en la Sierra Madre Occidental, y habrían brindado apoyo logístico y armamento a la célula de La Mayiza para mantener su dominio en rutas estratégicas.

Tras la detención, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Chihuahua trabajan de manera conjunta en la integración del expediente, con el fin de determinar los delitos que se imputarán formalmente a Martínez Vera. Entre ellos se incluyen delincuencia organizada, homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y narcotráfico.

La SSPC destacó que esta detención forma parte de una estrategia nacional contra generadores de violencia, enfocada en desmantelar las estructuras operativas del narcotráfico en los estados del norte del país.

Con información de Luis Chaparro y Medios

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

