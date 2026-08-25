Defensa despliega 300 elementos en Sinaloa para reforzar seguridad
Trescientos elementos de seguridad vuelan para Sinaloa por alerta emitida el día de ayer por parte de Estados Unidos en Mexicali, Baja California.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que un contingente de 300 efectivos del Ejército despegó a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.
Esto con motivo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.
El refuerzo operativo de estos 300 efectivos, se suma al despliegue que mantiene la 9/a. Zona Militar y tendrán como misión realizar patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, actuando en apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y pleno respeto a los derechos humanos.
La dependencia resaltó que con este refuerzo se contribuye de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población.