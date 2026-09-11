Las nuevas reglas para transferir dinero de forma sencilla solo con tu celular a partir de diciembre

Se modificarán las reglas para las transferencias bancarias desde aplicaciones móviles, de acuerdo con el Banco de México (Banxico) esta medida tiene el objetivo de que enviar dinero sea más sencillo, rápido y parecido pese a las distintas apps financieras. Así que transferir dinero ya no será solo una operación donde se utilizan cuentas con largas cifras de números y que deberán ser revisadas antes de presionar “enviar” en nuestras aplicaciones bancarias. Hasta el 14 de diciembre de 2026, los bancos e instituciones bancarias podrán adaptar sus sistemas a las nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS REGLAS DE BANXICO PARA TRANSFERENCIAS? Las principales modificaciones estarán basadas a que las instituciones financieras adapten sus aplicaciones móviles para ofrecer una experiencia de usuario más simple, clara y estandarizada al realizar transferencias electrónicas. Dichas medidas fueron publicadas en Banxico dentro de las “Guías para la homologación de la experiencia de usuario en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles”, donde se define cómo debe ser el flujo de una transferencia desde un dispositivo móvil. Deberá contemplar como máximo cuatro etapas: - Autenticación del usuario;

- Ingreso de datos de la transferencia;

- Verificación de la información;

- Notificación sobre el resultado de la operación. Usuarios podrán hacer una transferencia sin tener que capturar necesariamente los 18 dígitos de la CLABE o los 16 números de una tarjeta de débito. En su lugar, podrán utilizar un identificador alternativo o alias asociado a la cuenta bancaria. Aunque esta funcionará como una clave personalizada para identificar al destinatario, así como enviar o recibir dinero sin compartir directamente la CLABE completa, donde se contempla el número de celular como identificador de la cuenta, junto al número de la tarjeta y, para operaciones dentro de una misma institución, el número de cuenta. EL NÚMERO DE TELÉFONO PARA LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS Otro de los cambios relevantes será el número de celular a la hora de hacer transferencias bancarias, ya que las instituciones bancarias deberán vincular con la cuenta los últimos 10 dígitos de una línea de telefonía móvil, siempre que el titular solicite la opción. Sumándose a las alternativas disponibles para identificar una cuenta bancaria y facilitar el envío o recepción de dinero. Cabe destacar que existe la herramienta DiMo que permite a los usuarios enviar y recibir dinero utilizando únicamente el número de teléfono celular del destinatario como referencia, sin aplicar comisiones o costos adicionales desde cuentas de bancos. El usuario podrá capturar los 10 dígitos del número celular del beneficiario y la aplicación consultará si ese número está asociado con una cuenta, aunque también se podrá obtener automáticamente mediante un Código QR, una vez identificado el destinatario, la aplicación deberá mostrar la información disponible del beneficiario para que el usuario pueda revisarla antes de autorizar la operación. Esta disposición está dirigida a las cuentas bancarias de nivel 2, 3 y 4. Para las cuentas de nivel 1, los bancos también podrán habilitar esta modalidad, aunque su implementación dependerá de cada institución.

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS APLICACIONES BANCARIAS PARA HACER UNA TRANSFERENCIA? Banxico busca hacer las transferencias más sencillas en todos los bancos, por lo que tendrán que hacer algunos ajustes en las apps bancarias, como: - La opción para transferir será más fácil de encontrar, ya que deberá estar disponible en la pantalla de inicio de sesión y la pantalla principal de la app. - Diversidad para elegir al destinatario permitiendo el uso de contactos, cuentas guardadas, identificadores personalizados o códigos QR. - Las transferencias estén parecidas, el proceso deberá ser similar entre instituciones bancarias para enviar dinero a otra cuenta del mismo banco o un tercero. ¿CUÁNDO ENTRAN EN VIGOR LAS NUEVAS REGLAS DE BANXICO? Será a partir del 14 de diciembre de 2026 cuando se termine el plazo otorgado a los participantes e instituciones para cumplir con las modificaciones y las guías de experiencia de usuario establecidas por Banxico. Por lo que sí, verás nuevos cambos en tus aplicaciones bancarias antes de esa fecha conforme cada institución vaya actualizando sus sistemas, así como que te pedirá nuevos datos personales o confirmarlos, como tu número de teléfono. Hay que destacar que las modificaciones están dirigidas para las instituciones y participantes que ofrecen servicios de transferencias contemplados por la regulación, a través de la Ley del Banco de México, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Por lo que aquellas que no acaten las disposiciones emitidas por Banxico pueden enfrentar sanciones económicas y multas. Así que no, la CLABE interbancaria de 18 dígitos no desaparecerá, ya que será una forma válida de identificar una cuenta bancaria, siendo que estas modificaciones permitirán ampliar las alternativas para identificar cuentas que recibirán transferencias.

¿QUÉ ES DIMO? Banxico presentó hace un par de años una nueva plataforma de transferencias móviles llamada Dinero Móvil (DiMo), diseñada para simplificar las transacciones digitales en el país. Este sistema permite a los usuarios enviar y recibir dinero utilizando únicamente el número de teléfono celular del destinatario como referencia, sin aplicar comisiones o costos adicionales desde cuentas de bancos como BBVA, Santander, Nu, Banorte, Citibanamex y otros. Una de las principales preocupaciones al realizar transacciones digitales es la seguridad, y las transferencias DiMo ofrecen altos estándares de protección. Esta plataforma cuenta con el respaldo y la seguridad del Banco de México, utilizando la misma infraestructura confiable que respalda las transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Además, antes de completar una transacción, los usuarios pueden verificar las iniciales del beneficiario y generar comprobantes detallados para un seguimiento minucioso de cada movimiento, lo que añade un nivel adicional de seguridad. El rastreo proporcionado por las transacciones electrónicas contribuye a prevenir actividades ilegales, haciendo que DiMo sea una forma segura y eficiente de transferir dinero, reduciendo así la dependencia del efectivo y minimizando riesgos de robos o pérdidas. Antes de utilizar DiMo, es importante asociar tu número de teléfono celular a tu cuenta bancaria. Este proceso se realiza de la siguiente manera: - El usuario solicita la asociación del número de teléfono celular directamente al banco, ya sea en la sucursal o a través de medios electrónicos. - El banco notifica al cliente la asociación del número de teléfono con su cuenta en un plazo no mayor a un día hábil posterior a la solicitud. - Una vez recibida la notificación, el usuario puede recibir transferencias directamente a su cuenta utilizando su número de teléfono celular como identificador de cuenta beneficiaria.

¿CÓMO USAR DIMO DESDE LA APLICACIÓN DEL BANCO? Utilizar DiMo es muy sencillo y solo requiere seguir unos pocos pasos: 1. Ingresa a la aplicación móvil de tu banco. 2. Localiza la sección DiMo y registra tu número de celular. 3. Ingresa el número de teléfono celular del destinatario al que deseas transferir dinero. 4. Especifica el monto que deseas transferir. 5. Autoriza la transacción. ¡Y listo! Así de fácil es realizar una transferencia a otra persona sin necesidad de conocer sus datos bancarios. DiMo, de Banxico representa un avance significativo en la forma en que los mexicanos realizan transacciones financieras, ofreciendo conveniencia, seguridad y eficiencia en el manejo del dinero digital.

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