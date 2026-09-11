¡Lo defiende! Novia de Carín León aclara los rumores tras su cancelación en Las Vegas

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    ¡Lo defiende! Novia de Carín León aclara los rumores tras su cancelación en Las Vegas

Meylin Zúñiga aseguró que el cantante intentó llegar en tres ocasiones, pero problemas mecánicos y la falta de un vuelo comercial se lo impidieron

Las excusas y razones que expuso Carín León para justificar la cancelación de su concierto la noche del miércoles no fueron suficientes para el público y, ante el reclamo, una lluvia de rumores inundó las redes sobre la “realidad” detrás de la falla, por lo que fue necesario que su novia, Meylin Zúñiga, saliera a defender las razones y desmentir las acusaciones.

“Sé que este mensaje no lo entenderán las 20 mil personas que no lo escucharon cantar hoy, pero espero que al menos la mitad sí. ¿No cuestionen por qué no se quedó? ¿Por qué se fue 10 horas antes?”, dijo la mujer.

Ante la molestia del público que asistió a The Sphere de Las Vegas, los fanáticos reclamaron “el descuido” que provocó gastos de miles de dólares por la estancia, además del boleto para el show que no fue.

CHOQUE DE VERSIONES

La empresaria y modelo originaria de Tampico, Tamaulipas, con quien Carín sostiene una relación desde hace tres años, pidió, a través de un comunicado, no crucificar a Carín, quien hizo de todo para poder ofrecer el show; sin embargo, problemas mecánicos en dos aviones y la negativa de un vuelo comercial para que llevaran a Carín lo impidieron.

Meylin reflexionó sobre lo que ocurrió e invitó a los fans a que mejor piensen que el próximo 15 de septiembre de 2027 lo podrán ver y escuchar, y no que estuvieran llorando por algo irreparable.

“¿Qué es lo peor de todo esto, haberlos dejado plantados con la posibilidad de, primero Dios, volver a cantar todos juntos, o la noticia de que se cayó el avión y el artista no está?”, cuestionó la novia de León.

REGRESÓ A MÉXICO Y NO LLEGÓ

Meylin Zúñiga hizo hincapié en que era mejor eso a que Carín se subiera a alguno de los vuelos con problemas de frenos, que, de haberlo hecho y terminar en tragedia, serían los propios fans los primeros en reclamar. “Ahí sí hubieran llorado y no coreado grosería y media”.

Zúñiga afirmó que no fue porque Carín se haya ido de fiesta como se dijo, ni tampoco porque ellos se hubieran peleado.

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Invitó a la gente a que no cuestionen por qué no se quedó en Las Vegas o por qué no se fue 10 horas antes; dijo que también ellos tienen familia con la que quieren compartir momentos, como lo hace el resto de la gente. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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