Fiscalía de Nuevo León confirma denuncia contra mujer que organizaba tandas y habría fingido su muerte

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Fiscalía de Nuevo León confirma denuncia contra mujer que organizaba tandas y habría fingido su muerte
    La FGJ de Nuevo León confirmó que ya se presentó una denuncia en contra de Vanelly Zavala Hernández, la mujer que organizaba tandas y cuyo caso se viralizó porque presuntamente habría fingido su muerte. REDES SOCIALES | ARCHIVO VANGUARDIA
    Fiscalía de Nuevo León confirma denuncia contra mujer que organizaba tandas y habría fingido su muerte

La denuncia es por el delito de fraude y el monto reclamado asciende a 14 mil pesos, pero podrían sumarse más afectados

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que ya se presentó una denuncia en contra de Vanelly Zavala Hernández, la mujer que organizaba tandas y cuyo caso se viralizó porque presuntamente habría fingido su muerte para evadir los pagos a sus clientes.

Una fuente de la FGJNL indicó que la denuncia es por el delito de fraude y el monto asciende a 14 mil pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-estaba-muerta-debia-la-tanda-se-viraliza-mujer-que-presuntamente-fingio-deceso-por-fraude-en-nuevo-leon-CE23419290

SUPUESTAMENTE FINGIÓ SU MUERTE, TRAS ORGANIZAR UNA TANDA

Zavala Hernández fue acusada en redes sociales de organizar una tanda y luego dejar de responder los mensajes que le enviaban los participantes.

Posteriormente, comenzó a circular una esquela en la que se daba a conocer su deceso, así como la funeraria en que sería velada.

Ante esto, la propia funeraria publicó una aclaración en la que informaba que en sus instalaciones no se iba a realizar ningún servicio relacionado con la mujer.

Algunos afectados mencionaron que el monto defraudado asciende a más de un millón de pesos y que Vanelly estaba fingiendo su muerte para no pagar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sat-aclara-si-las-tandas-pueden-generar-sanciones-fiscales-HH18971969

¡NO ESTABA MUERTA! REAPARECE EN REDES PARA ACLARAR

Sin embargo, la propia Vanelly reapareció en redes sociales y mencionó que ella nunca fingió su deceso y que habrían sido algunas clientas las autoras de las esquelas.

Además, indicó que ya contactó a algunas personas para entregarles su dinero y con el resto lo hará próximamente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Redes sociales
Fraudes

Localizaciones


Nuevo León
México

Organizaciones


FGE

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo

Púlpito, confesionario y silencio: la orden de 1811 para combatir la insurgencia en Saltillo
Cualidades del INE

Cualidades del INE
true

La fuerza electoral de Morena

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con Enrique Acevedo y condenó las expresiones del senador Luis Fernando Salazar.

Sheinbaum condena amenazas de Luis Fernando Salazar contra periodista: ‘No deben pasarse por alto’
Cofepris emitió alertas por dapagliflozina robada y Argliptin-D®, además del retiro de un lote de metformina.

¡Alerta Cofepris! Dapagliflozina robada y Argliptin-D adulterado; estos son los lotes señalados
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Misión. La nueva entrega de la serie promete conectar distintas realidades y recuperar a algunos de los personajes que marcaron sus primeras temporadas.

¡Regresan los favoritos! Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters vuelven a ‘American Horror Story’