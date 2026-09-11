Fiscalía de Nuevo León confirma denuncia contra mujer que organizaba tandas y habría fingido su muerte
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La denuncia es por el delito de fraude y el monto reclamado asciende a 14 mil pesos, pero podrían sumarse más afectados
MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que ya se presentó una denuncia en contra de Vanelly Zavala Hernández, la mujer que organizaba tandas y cuyo caso se viralizó porque presuntamente habría fingido su muerte para evadir los pagos a sus clientes.
Una fuente de la FGJNL indicó que la denuncia es por el delito de fraude y el monto asciende a 14 mil pesos.
SUPUESTAMENTE FINGIÓ SU MUERTE, TRAS ORGANIZAR UNA TANDA
Zavala Hernández fue acusada en redes sociales de organizar una tanda y luego dejar de responder los mensajes que le enviaban los participantes.
Posteriormente, comenzó a circular una esquela en la que se daba a conocer su deceso, así como la funeraria en que sería velada.
Ante esto, la propia funeraria publicó una aclaración en la que informaba que en sus instalaciones no se iba a realizar ningún servicio relacionado con la mujer.
Algunos afectados mencionaron que el monto defraudado asciende a más de un millón de pesos y que Vanelly estaba fingiendo su muerte para no pagar.
¡NO ESTABA MUERTA! REAPARECE EN REDES PARA ACLARAR
Sin embargo, la propia Vanelly reapareció en redes sociales y mencionó que ella nunca fingió su deceso y que habrían sido algunas clientas las autoras de las esquelas.
Además, indicó que ya contactó a algunas personas para entregarles su dinero y con el resto lo hará próximamente.