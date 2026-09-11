Triplemanía 34: Omos derrota a Rey Mysterio y Perros del Mal se coronan en Las Vegas

Triplemanía 34 encendió Las Vegas con la victoria de Omos sobre Rey Mysterio y la coronación de Los Perros del Mal como campeones mundiales de tercias de AAA. La primera noche del evento, celebrada ese viernes 11 de septiembre, dejó seis combates y consecuencias para la función del domingo en la Ciudad de México. En la lucha estelar, Omos recuperó su lugar en AAA al derrotar al gerente general de la empresa. La estipulación establecía que una victoria de Rey significaría la salida definitiva del gigante, mientras que el triunfo del nigeriano levantaría su suspensión.

Mysterio resistió el castigo y respondió con varios 619, pero Dominik intervino contra su padre. El Grande Americano salió en su ayuda; sin embargo, el Megacampeón lo atacó con una silla. La distracción permitió a Omos conectar una patada y un chokeslam para sellar la cuenta de tres.

El castigo continuó después del desenlace: Omos volvió sobre Rey cuando era colocado en una camilla y la azotó contra la mesa de comentaristas. Así terminó una velada que dejó al gigante reinstalado y a Dominik fortalecido rumbo a su defensa del Megacampeonato. Los Perros del Mal también salieron con oro. Daga, Ángel y Berto vencieron a Murder Clown, Dave The Clown y Psycho Clown para conquistar el Campeonato Mundial de Tercias. El Carnicero intervino contra los payasos durante el encuentro.

La Parka conservó el Campeonato Latinoamericano ante Mr. Iguana y Laredo Kid. El monarca resolvió la triple amenaza con una cuenta sobre Laredo, tras conectar su Bonebreaker, para superar una defensa en la que también tuvo que enfrentarse a su amigo. En la división femenil, Roxanne Perez superó a Natalya, Faby Apache y La Hiedra para convertirse en retadora al Campeonato Reina de Reinas. Aprovechó la intervención fallida de Flammer y aplicó el Pop Rox a La Hiedra; su oportunidad llegará en Worlds Collide, el 26 de septiembre en Chicago.

Los Americanos, Bravo y Rayo, ganaron la eliminatoria de parejas frente a Fraxiom, LWO y Tokyo Bad Boys. En la apertura, Adelicious, Mascarita Sagrada y Mini Vikingo derrotaron a Lady Shani, Jack Cartwheel y Mini Abismo Negro. La segunda noche se disputará el 13 de septiembre en la Arena CDMX.