‘¿Te preguntaron?’: senador José Ramón Gómez Leal confronta a periodista que cuestionó sus faltas
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La discusión entre Gómez Leal y Shalma Castillo subió de tono cuando el senador cuestionó sus ingresos y le preguntó quién pagaba su trabajo como periodista
“¿Te preguntaron?”: esa fue la respuesta que el senador de Morena por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, dio en varias ocasiones a la periodista Shalma Castillo cuando la comunicadora insistió en conocer las razones de sus ausencias en el Senado de la República.
El intercambio entre ambos elevó el tono después de que Castillo cuestionara al legislador sobre sus faltas. Gómez Leal aseguró inicialmente que todas habían sido justificadas, pero evitó explicar de inmediato los motivos.
“Sí las justifiqué”, respondió el senador.
La periodista insistió en que la ciudadanía tenía derecho a conocer las razones de sus ausencias y volvió a preguntarle cuáles habían sido los motivos. Fue entonces cuando Gómez Leal cuestionó si alguien le había solicitado realizar esas preguntas.
“¿Te preguntaron?”, insistió el legislador.
Castillo explicó que su labor como periodista consiste, entre otras funciones, en representar las inquietudes de los ciudadanos ante los funcionarios públicos.
SENADOR JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL CUESTIONA A PERIODISTA POR SUS INGRESOS
La discusión continuó cuando Gómez Leal preguntó a Castillo si podía mostrar sus ingresos. La periodista respondió afirmativamente, aunque aclaró que no era servidora pública y que, por esa razón, no tenía las mismas obligaciones que un funcionario.
Posteriormente, el senador acusó a la comunicadora de haber difundido información que consideraba falsa y cuestionó la manera en que realizaba su trabajo.
“Has levantado unos falsos”, afirmó Gómez Leal.
Castillo le preguntó si había utilizado su derecho de réplica para aclarar los señalamientos. El senador respondió que no lo había hecho con ella porque, según explicó, primero se difundía información que consideraba falsa y después se le solicitaba aclararla.
“Eso no es periodismo”, sostuvo.
La periodista rechazó el señalamiento y respondió que Gómez Leal no podía decirle cómo realizar su trabajo. También recordó que ella no era funcionaria pública y que, por tanto, no recibía un salario del pueblo.
“¿Pero quién te paga entonces?”, preguntó el senador.
Castillo explicó que trabajaba para una empresa y planteó cambiar los papeles para que el legislador pudiera ocupar el lugar del entrevistado y ella el de periodista.
GÓMEZ LEAL SOLO JUSTIFICÓ UNA DE SUS FALTAS
Después del intercambio, Castillo regresó al tema por el que había iniciado la conversación y preguntó nuevamente al senador sobre sus ausencias.
Gómez Leal reiteró que estaban justificadas y finalmente explicó que una de ellas se debió a un problema de salud.
“Me enfermé”, respondió.
Ante la pregunta de si ya se encontraba recuperado para retomar sus actividades, el legislador aseguró que sí.
Castillo le recordó entonces que también había faltado el día anterior. Gómez Leal respondió que durante la tarde ya se encontraba bien.
En ese momento, el senador ofreció mostrar las conversaciones que sostuvo con el médico que lo atendió para respaldar la explicación sobre sus ausencias.
“Si gustas también te puedo enseñar mis conversaciones con el doctor”, señaló.
La periodista respondió que esa información, más que ser conocida por ella, debía estar disponible para la ciudadanía.
CUESTIONAMIENTOS OCURREN TRAS REVELACIONES SOBRE SERGIO CARMONA
El intercambio se produjo días después de que Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., difundiera conversaciones que, según afirmó, fueron extraídas de la información contenida en los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”.
De acuerdo con lo difundido por Meza, los registros mostrarían comunicación directa entre Carmona y José Ramón Gómez Leal desde 2021.
Estas revelaciones forman parte del contexto reciente alrededor del senador.