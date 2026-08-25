Alerta en Mexicali, presunto ataque por parte de ‘Los Rusos’, brazo armado del cartel de Sinaloa

Según la DEA (Administración de Control de Drogas), la alerta emitida el día de ayer por parte del Departamento de Seguridad de Estados Unidos , habría sido por la intercepción de una llamada sobre posibles ataques a instalaciones de gobierno en Mexicali por parte del grupo ‘Los Rusos’, brazo armado del cártel de Sinaloa.

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad a través de sus redes sociales por amenaza a posibles ataques en Mexicali, Baja California. En dicho mensaje, también recomendaba a la población mantenerse alejada de los edificios de gobierno y atender a las medidas de seguridad locales.

De acuerdo con información obtenida en distintos medios, la alerta se habría emitido luego de que la agencia estadounidense interceptara una llamada en la que presuntos integrantes de ‘Los Rusos’ planeaban atentar contra las instalaciones de la Policía Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.