Denuncian desaparición de Alex Serna, activista ambiental en Zihuatanejo

CHILPANCINGO, GRO.- El activista ambientalista e influencer Alex Serna cumplió 10 días desaparecido en Zihuatanejo, lo que ha encendido las alarmas entre la ciudadanía. Ante la falta de avances, habitantes y seguidores del comunicador convocaron a una movilización para exigir a las autoridades su inmediata presentación con vida.

La protesta está programada para este sábado a las 16:00 horas frente a las instalaciones del ayuntamiento. A través de redes sociales, se ha difundido la convocatoria con las consignas “Exigimos que aparezca con vida”, “No a la desaparición” y “No al silencio”.

DENUNCIAS DEL ACTIVISTA La desaparición de Alex Serna ocurre en un contexto de alta tensión debido a sus recurrentes denuncias públicas. El activista había responsabilizado directamente a la Alcaldesa de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, del PRI, de autorizar de manera ilegal cambios de uso de suelo en humedales y manglares para la construcción de complejos turísticos privados.

La última alerta grave sobre su seguridad la dio el propio Serna en mayo pasado a través de un video, donde aseguró que estaba sufriendo acoso por sus investigaciones y advirtió que su vida corría peligro. “Él (Josué Rapsori, hijo de la Alcaldesa) me fue a acosar. Es un prestanombres de un hotel y sé que hay narcolaboratorios en el subsuelo; sé también que está en las denuncias que estoy haciendo y sé que lo que estoy haciendo me va a traer consecuencias”, declaró en la grabación. HIJO DE EDIL, BAJO SEÑALAMIENTOS En sus contenidos, Serna señalaba al hijo de la edil de operar como prestanombres del “Proyecto Carpintero”, una de las empresas beneficiadas con los permisos en las zonas protegidas. La preocupación de la comunidad aumenta debido al peso político de los señalados en la región. La Alcaldesa Lizette Tapia es esposa de Jorge Sánchez Alec, quien ha gobernado Zihuatanejo en tres ocasiones; una dinámica de poder que el activista criticaba abiertamente en sus redes llamándolos “caciques”.

Hasta el momento, ni el Gobierno municipal ni la Fiscalía del Estado han emitido un pronunciamiento oficial sobre el estatus de la búsqueda del comunicador.

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