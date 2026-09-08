Defiende Claudia Sheinbaum solidez de educación en México pese a resultados de PISA

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Defiende Claudia Sheinbaum solidez de educación en México pese a resultados de PISA
    Arroja prueba PISA que 7 de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas. CUARTOSCURO
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

La Presidenta aseguró que se ha mantenido el rendimiento en Ciencias y que se ha contenido la caída el lectoescritura gracias a ‘Nueva Escuela Mexicana’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este martes la solidez del sistema educativo nacional a pesar de los negativos datos del informe PISA 2025, al argumentar que el país logró mantener su rendimiento en ciencias y contener la caída en lectoescritura gracias al modelo de la “Nueva Escuela Mexicana”.

“Hay un reconocimiento del papel que juegan las maestras y los maestros, a diferencia de otros países, y un reconocimiento de los estudiantes y su deseo por cuestionar, que es algo muy especial de la Nueva Escuela Mexicana”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa matutina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-presenta-avances-del-eje-de-atencion-a-las-causas-de-la-estrategia-de-seguridad-publica-KH23351658

El informe refleja notables deficiencias en México algunos campos: siete de cada diez estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas, mientras que cinco de cada diez quedaron por debajo del umbral básico en lectura y ciencias, cifras que distan considerablemente de los promedios de la OCDE.

Aun cuando más de cuatro de cada diez alumnos presentan un rezago simultáneo en las tres áreas evaluadas, Sheinbaum matizó los resultados al señalar que las pruebas estandarizadas globales tienen limitaciones por no considerar los “contextos locales” y la “composición social” de cada país.

“Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones, por las características de cada país. En el caso de México, en Ciencia, subió la calificación. En lectoescritura, bajó en todas los países.

La caída de México fue menor que en otros países y en el caso de matemáticas, también hay otros países con disminuciones”, explicó.

Por su parte, y en un mensaje proyectado durante la conferencia, Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, confirmó la resiliencia del modelo mexicano al señalar que el rendimiento en ciencias permaneció estable desde 2022 a pesar de los desafíos globales.

El funcionario subrayó además que el sistema educativo logró expandir la cobertura hacia sectores históricamente marginados sin ampliar las brechas de desigualdad, destacando que la inclusión social no vino acompañada de un deterioro en la equidad del aprendizaje.

PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) es una evaluación estandarizada promovida por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que mide cada tres años las competencias de alumnos de 15 años para evaluar la eficacia y equidad de los sistemas educativos globales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Aclarando

Aclarando
NosotrAs: Vivir con una enfermedad que nadie ve

NosotrAs: Vivir con una enfermedad que nadie ve
La amistad entre Amílcar y Andy data “cuando menos desde 2014, cuando se publicaron fotografías de Andy con Amílcar en una boda en Villahermosa”.

De Los Zetas al CJNG: Riva Palacio expone el historial criminal de los Olán Aparicio, socios de Andy

En caso de que sufra algún acto de terrorismo, el Tren Maya recibirá hasta 300 millones de pesos, lo cual forma parte de la cobertura máxima de responsabilidad, que llega a 11 mil 755 millones de pesos.

Gastan 715 mdp para asegurar Tren Maya contra terrorismo; fue adjudicación directa
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy y mañana cobran los apellidos de la letra G.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra ‘G’ este 8 y 9 de septiembre
Septiembre de 2026 ofrecerá un mes lleno de fenómenos astronómicos, desde el equinoccio de otoño hasta la Luna llena de Cosecha.

Guía astronómica de septiembre 2026: Lluvias de estrellas, el equinoccio y la Luna de Cosecha
Chucho Gallegos murió a los 84 años. Durante seis décadas fue una figura central del periodismo de espectáculos en México.

Fallece Chucho Gallegos... fundador de TVyNovelas y figura clave del periodismo de espectáculos en México
Julián Quiñones fue incluido entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 tras destacar con Al Qadisiya y la Selección Mexicana.

Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026: México vuelve tras 19 años