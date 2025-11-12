Defiende Claudia Sheinbaum vallas en Palacio Nacional: ‘Es para proteger a manifestantes y policías’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó la instalación de vallas metálicas en las inmediaciones de Palacio Nacional, pues aseguró que son para prevenir hechos violentos y proteger a manifestantes, policías y el patrimonio histórico.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal recordó que protestas pasadas derivaron en agresiones, por lo que es necesario implementar medidas para evitarlo.

“Golpearon reporteros, en fin, pues acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores, pero pues lo que buscamos es evitar eso”, apuntó la gobernante mexicana.

Sheinbaum alertó por la presencia de grupos ajenos a protestas pacíficas que se infiltran para generar violencia.

“Recientemente vieron estos bloques negros que no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y utilizan queman, utilizan distintos artefactos para quemar”.

Aseguró que el objetivo de las vallas es resguardar Palacio Nacional y evitar que elementos de seguridad queden expuestos a agresiones.

“Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional. Es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país”, declaró.

“Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona. Entonces, ese es el objetivo de las vallas”, zanjó.

Cuestionó la movilización de maestros por el diálogo que existe con ellos respecto a sus exigencias.

“No vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional. No tiene que ver con que no hay diálogo. Están abiertas las puertas”, subrayó, y añadió que la protesta habría adquirido un toque político distinto al original.

“Parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha”, sostuvo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional y posibles bloqueos en al menos 20 estados del país, en demanda a que se derogue la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por su parte, el grupo denominado “Generación Z México” convocó a una marcha para el 15 de noviembre, en protesta por la inseguridad en México.