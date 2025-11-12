Ejecutan a funcionario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero

/ 12 noviembre 2025
    Ejecutan a funcionario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero
    Luis Alberto Rueda se desempeñaba como director de Vía Pública de la Dirección de Gobernación. FOTO: ESPECIAL

Es el cuarto asesinato de funcionarios vinculados con la actual administración de la capital guerrerense

Un funcionario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, falleció en un hospital después de ser atacado a balazos cuando conducía su automóvil en ese municipio.

Luis Alberto Rueda Maldonado, quien se desempeñaba como director de Vía Pública de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Chilpancingo, circulaba en su vehículo -de acuerdo con un funcionario local- por el oriente de la localidad y alrededor de las 07:15 horas fue atacado por hombres armados.

Mientras su vehículo quedó con varios impactos de bala en el parabrisas, el funcionario fue llevado a un hospital, donde finalmente falleció, según fuentes.

Tras el ataque armado, la Fiscalía General del Estado de Guerrero llegó al lugar para tomar conocimiento del hecho e iniciar una carpeta de investigación para buscar dar con los responsables y esclarecer el caso.

Rueda Maldonado estaba a cargo del cobro de cuotas a vendedores ambulantes que se instalan en diferentes zonas de Chilpancingo.

HISTORIAL DE ASESINATOS

El actual Ayuntamiento de Chilpancingo ha estado marcado por asesinatos. El 27 de septiembre fue asesinado Ulises Hernández, capitán del Ejército, quien sería nombrado por el alcalde Alejandro Arcos como secretario de Seguridad.

El 3 de octubre fue ejecutado el secretario general del Ayuntamiento, Francisco González Tapia Gutiérrez; en tanto, el 6 de octubre fue encontrado el cadáver decapitado del alcalde Alejandro Arcos, quien había salido sin sus escoltas por la mañana y después ya no se supo de él.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

