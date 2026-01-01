Deja siete personas evacuadas incendio en academia de baile, en Nuevo León

Un saldo de siete personas evacuadas de forma preventiva dejó un incendio en una academia de baile, en Nuevo León.

Protección Civil de Monterrey informó de los hechos registrados en un establecimiento ubicado en avenida Solidaridad y Calle Félix Yáñez, en la colonia Valle de Santa Lucía.

En el lugar se confirmó que se consumía plástico, cartón, vidrio y diverso mobiliario, pero no se encontraban personas en el interior.

De manera preventiva se evacuó un inmueble aledaño en donde había siete personas.

La fachada del negocio que se quemó está marcada como “Fábrica de persianas”; sin embargo, en su interior se encontró diverso mobiliario y anuncios de una academia de baile que es el giro que actualmente tiene el local.