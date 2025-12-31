FGR obtiene sentencia de seis años para dos hombres por transporte de migrantes, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de dos personas por transportar de forma ilícita a 36 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y República Dominicana, en Nuevo León.

La propia dependencia federal detalló que obtuvo de un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio la sentencia condenatoria en contra de Marcos “S” y David “C” por delitos considerados en la Ley de Migración.

El juez dictó sentencia de seis años, cuatro meses, 24 días de prisión y el pago de tres mil 892 días de multa, equivalente a 403 mil 756 pesos ocho centavos, por su participación en la comisión del delito de transporte ilícito de migrantes.

Los hombres fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil, el 9 de agosto de 2023 cuando transportaban a los migrantes sobre la carretera Galeana-Linares a la altura del ejido Puerto Pastores, en el municipio de Galeana a bordo de dos camionetas con placas de circulación de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, quien reunió los elementos probatorios necesarios para obtener del juez conocedor de la causa penal, mediante audiencia de juicio abreviado, la sentencia condenatoria.