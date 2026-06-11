Dejan corona fúnebre en casa de diputada Paola Gárate en Culiacán; PRI exige protección

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Dejan corona fúnebre en casa de diputada Paola Gárate en Culiacán; PRI exige protección
    Una corona fúnebre fue colocada en el domicilio de la diputada Paola Gárate en Culiacán, hecho que generó llamados para reforzar su seguridad. VANGUARDIA

Paola Gárate denunció una amenaza tras hallar una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán; el PRI pidió medidas de protección

Un arreglo floral tipo corona fúnebre fue dejado en el domicilio de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la legisladora se encontraba en el inmueble cuando personas no identificadas colocaron el arreglo funerario en la entrada de la vivienda. La corona contenía una dedicatoria dirigida a la “fam. Gárate Valenzuela”.

El hecho ocurre en un contexto en el que la diputada ha realizado declaraciones públicas relacionadas con acontecimientos ocurridos durante el proceso electoral de 2021 y ha expresado preocupaciones sobre su seguridad personal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/lo-amenazaron-loret-de-mola-relata-como-marco-antonio-almanza-aborto-su-plan-de-entregarse-a-eu-HK21096221

PAOLA GÁRATE FUE VÍCTIMA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN 2021

Recientemente, Paola Gárate dio a conocer su versión sobre hechos ocurridos durante las elecciones de 2021, cuando, según ha señalado, fue víctima de una privación ilegal de la libertad junto con otros operadores políticos de su partido.

Asimismo, la legisladora ha mantenido una postura crítica hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada en el Congreso del Estado de Sinaloa, Gárate Valenzuela habló sobre las preocupaciones relacionadas con su integridad personal.

“Pero, de pronto me dicen, Paola, ¿no te da miedo? Le digo, oigan, pues qué creen, ¿no? Sangre, y no estoy blindada, ni como balas, ¿no? Pero me da más miedo que nos resignemos a vivir así”, declaró la legisladora.

$!Dejan corona fúnebre en casa de diputada Paola Gárate en Culiacán; PRI exige protección

ALITO MORENO CONDENA AMENAZAS CONTRA DIPUTADA PAOLA GÁRATE

Tras darse a conocer el hallazgo de la corona fúnebre, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que condenó los hechos y solicitó medidas de protección para la diputada.

“Condeno con toda fuerza la amenaza contra nuestra Diputada Paola Gárate en Culiacán. Enviarle una corona fúnebre a su casa es un mensaje criminal, es intimidación directa y es consecuencia de haber denunciado a los narcopolíticos de MORENA que se sienten protegidos en Sinaloa bajo el gobierno del narcogobernador Rubén Rocha Moya”, señaló.

El dirigente priista agregó que su partido había solicitado previamente medidas de seguridad federales para la legisladora.

“Desde el PRI solicitamos seguridad federal para ella antes de que esto escalara. Ha pasado el tiempo y sigue sin respuesta. Lo hicimos porque conocemos el riesgo y porque no vamos a esperar a que haya una tragedia para reaccionar”, expresó.

$!Dejan corona fúnebre en casa de diputada Paola Gárate en Culiacán; PRI exige protección

SOLICITA ALITO MORENO PROTECCIÓN PARA LA DIPUTADA PAOLA GÁRATE TRAS AMENAZAS

En su posicionamiento, Moreno Cárdenas sostuvo que las autoridades deben garantizar la seguridad de la representante popular y advirtió sobre la necesidad de atender cualquier amenaza en su contra.

“Cuando una representante popular recibe amenazas de muerte y no se le protege, el Estado está fallando”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/increpan-a-bartlett-en-vuelo-a-madrid-ya-no-van-a-eu-verdad-ED21220664

Asimismo, señaló que el partido continuará respaldando a la legisladora.

“Paola no está sola y no la van a silenciar. Si creen que con amenazas van a callar a la oposición, se equivocan. Vamos a seguir señalando a los que pactan con el crimen”, manifestó.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre personas detenidas o investigaciones relacionadas con la colocación de la corona fúnebre en el domicilio de la diputada. Tampoco se han dado a conocer medidas de protección adicionales derivadas de este hecho.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Funcionarios públicos

Localizaciones


Culiacán
Sinaloa

Organizaciones


PRI

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena
NosotrAs: La huella de una mujer que nunca se rindió

NosotrAs: La huella de una mujer que nunca se rindió
Sheinbaum insistió en que las manifestaciones no impedirán la realización del encuentro inaugural ni afectarán la imagen de México como país anfitrión.

Sheinbaum asegura que inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realizará sin problemas, pese a manifestaciones
A unas horas de la inauguración del Mundial 2026, una madre buscadora se arrodilló frente a un cerco policial para pedir acceso a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

¡Déjennos pasar por favor!... Madre buscadora se arrodilla ante policías que impedían el paso hacia el Estadio Azteca (Video)
Quedó la duda si los bancos abrirán o no, luego del decreto del Gobierno Federal para la suspensión de clases y actividades de dependencias públicas, así como el llamado a las empresas para implementar home office.

¡A sacar la lana! Bancos y el SAT aclaran si cerrarán este 11 de junio por inauguración del Mundial
¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción.

¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026
Evento. La ceremonia inaugural reunirá a figuras de la música latina y regional mexicana ante una audiencia global de millones de espectadores.

‘¡Estamos listos!’: Shakira tras los ensayos para inaugurar el Mundial
En punto de las 11:30 h tiempo del Centro de México comenzará la ceremonia inaugural, que contará con un gran despliegue musical con artistas de talla internacional como Shakira y Alejandro Fernández

EN VIVO: Sigue la ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026