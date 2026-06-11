$!Dejan corona fúnebre en casa de diputada Paola Gárate en Culiacán; PRI exige protección

Un arreglo floral tipo corona fúnebre fue dejado en el domicilio de la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información difundida por medios locales, la legisladora se encontraba en el inmueble cuando personas no identificadas colocaron el arreglo funerario en la entrada de la vivienda. La corona contenía una dedicatoria dirigida a la “fam. Gárate Valenzuela”. El hecho ocurre en un contexto en el que la diputada ha realizado declaraciones públicas relacionadas con acontecimientos ocurridos durante el proceso electoral de 2021 y ha expresado preocupaciones sobre su seguridad personal.

PAOLA GÁRATE FUE VÍCTIMA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN 2021 Recientemente, Paola Gárate dio a conocer su versión sobre hechos ocurridos durante las elecciones de 2021, cuando, según ha señalado, fue víctima de una privación ilegal de la libertad junto con otros operadores políticos de su partido. Asimismo, la legisladora ha mantenido una postura crítica hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante una conferencia de prensa realizada la semana pasada en el Congreso del Estado de Sinaloa, Gárate Valenzuela habló sobre las preocupaciones relacionadas con su integridad personal. “Pero, de pronto me dicen, Paola, ¿no te da miedo? Le digo, oigan, pues qué creen, ¿no? Sangre, y no estoy blindada, ni como balas, ¿no? Pero me da más miedo que nos resignemos a vivir así”, declaró la legisladora.

ALITO MORENO CONDENA AMENAZAS CONTRA DIPUTADA PAOLA GÁRATE Tras darse a conocer el hallazgo de la corona fúnebre, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que condenó los hechos y solicitó medidas de protección para la diputada. “Condeno con toda fuerza la amenaza contra nuestra Diputada Paola Gárate en Culiacán. Enviarle una corona fúnebre a su casa es un mensaje criminal, es intimidación directa y es consecuencia de haber denunciado a los narcopolíticos de MORENA que se sienten protegidos en Sinaloa bajo el gobierno del narcogobernador Rubén Rocha Moya”, señaló. El dirigente priista agregó que su partido había solicitado previamente medidas de seguridad federales para la legisladora. “Desde el PRI solicitamos seguridad federal para ella antes de que esto escalara. Ha pasado el tiempo y sigue sin respuesta. Lo hicimos porque conocemos el riesgo y porque no vamos a esperar a que haya una tragedia para reaccionar”, expresó.

SOLICITA ALITO MORENO PROTECCIÓN PARA LA DIPUTADA PAOLA GÁRATE TRAS AMENAZAS En su posicionamiento, Moreno Cárdenas sostuvo que las autoridades deben garantizar la seguridad de la representante popular y advirtió sobre la necesidad de atender cualquier amenaza en su contra. “Cuando una representante popular recibe amenazas de muerte y no se le protege, el Estado está fallando”, afirmó.

Asimismo, señaló que el partido continuará respaldando a la legisladora. “Paola no está sola y no la van a silenciar. Si creen que con amenazas van a callar a la oposición, se equivocan. Vamos a seguir señalando a los que pactan con el crimen”, manifestó. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre personas detenidas o investigaciones relacionadas con la colocación de la corona fúnebre en el domicilio de la diputada. Tampoco se han dado a conocer medidas de protección adicionales derivadas de este hecho.

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