Dejan fuera a mexicanos en el extranjero para votar en elección judicial

“ En principio este Consejo General no considera que exista viabilidad jurídica para implementar el VMRE (Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero) en el marco del PEEPJF 2024-2025, al no encontrarse regulada expresamente en la LGIPE la participación de la ciudadanía residente en el extranjero en los comicios para la renovación de personas juzgadoras integrantes del PJF ”, apunta el acuerdo aprobado por mayoría de votos.

CDMX.- Los mexicanos en el extranjero no podrán participar en la elección del Poder Judicial , debido a que no se incluyó en la legislación secundaria, determinó el Consejo General del INE.

“El silencio legislativo y constitucional naturalmente debe entenderse como una laguna y no como una negativa para garantizar el derecho al voto extraterritorial, esto por supuesto da o tiene como consecuencia efectos jurídicos distintos”, apuntó.

La consejera Carla Humphrey señaló que el proyecto no analiza a profundidad del caso y no obedece al principio de progresividad para garantizar el voto.

“Creo que se podría garantizar al menos para las elecciones que estamos viendo que podíamos catalogar como nacionales, las de la integración de la Sala Superior de la Suprema Corte, incluso del Tribunal Disciplinario, incluso quizá de las Salas Regionales, pero me parece que debemos cumplir además con los fines de este Instituto, que es asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político y electorales. Ese es un fin justamente de este Instituto”, dijo.

La consejera Claudia Zavala añadió que “afirmar que no es posible ni jurídica, ni técnica, ni operativa y materialmente atender de manera favorable las solicitudes no lo acompaño y mucho menos que no se dé una verdadera y fuerte razón que es la económica, no hay recursos y aquí no se menciona”.