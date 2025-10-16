Dejan lluvias sin clases a 743 mil alumnos en 5 estados

743 mil 319 alumnos vieron afectados sus estudios a raíz de las recientes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado señaló que aunque las lluvias provocaron daños en 821 planteles, se suspendieron clases en 12 mil 577 planteles por el impacto de la contingencia en las comunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 70 muertos y 72 desparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil

De las escuelas que no están en operación, 6 mil 599 son de Veracruz, 2 mil 318 en Puebla, 3 mil 650 en Hidalgo, ocho en Querétaro y dos en San Luis Potosí.

De los 821 planteles con daños físicos, 303 están en Veracruz, 209 en Hidalgo, 176 en Puebla, 71 en Querétaro y 62 en San Luis Potosí.

“El seguro está activo para cubrir todos los gastos inmediatos por labores de limpieza, desazolve, mobiliario y equipo, y donde haya daños estructurales”, señaló el funcionario federal.

Finalmente, Delgado detalló que todas las escuelas públicas están aseguradas con Agroasemex S.A. y que desde el 14 de octubre están activas brigadas que están visitando las escuelas con daños para levantar un censo.