Dejan lluvias sin clases a 743 mil alumnos en 5 estados

México
/ 16 octubre 2025
    Dejan lluvias sin clases a 743 mil alumnos en 5 estados
    821 planteles educativos de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí registraron daños físicos. FOTO: CUARTOSCURO

La SEP dio a conocer que se suspendieron actividades en 12 mil 577 escuelas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

743 mil 319 alumnos vieron afectados sus estudios a raíz de las recientes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Delgado señaló que aunque las lluvias provocaron daños en 821 planteles, se suspendieron clases en 12 mil 577 planteles por el impacto de la contingencia en las comunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 70 muertos y 72 desparecidos por intensas lluvias en México: Protección Civil

De las escuelas que no están en operación, 6 mil 599 son de Veracruz, 2 mil 318 en Puebla, 3 mil 650 en Hidalgo, ocho en Querétaro y dos en San Luis Potosí.

De los 821 planteles con daños físicos, 303 están en Veracruz, 209 en Hidalgo, 176 en Puebla, 71 en Querétaro y 62 en San Luis Potosí.

“El seguro está activo para cubrir todos los gastos inmediatos por labores de limpieza, desazolve, mobiliario y equipo, y donde haya daños estructurales”, señaló el funcionario federal.

Finalmente, Delgado detalló que todas las escuelas públicas están aseguradas con Agroasemex S.A. y que desde el 14 de octubre están activas brigadas que están visitando las escuelas con daños para levantar un censo.

Temas


Clima
Educación

Organizaciones


SEP

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una especialidad en Periodismo y participación en múltiples cursos, talleres y estancias profesionales en México y en Estados Unidos. Reportero desde el 2012, con experiencia de cobertura en temas relacionados al ámbito legislativo de Coahuila, migración, trabajo, campo, entre otros.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar