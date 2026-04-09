Del cuadrilátero a prisión preventiva; le niegan a Alberto del Río proceso en libertad

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México
/ 9 abril 2026
    Del cuadrilátero a prisión preventiva; le niegan a Alberto del Río proceso en libertad
    Dan prisión preventiva a Alberto del Río ‘El Patrón’ Vanguardia

El 6 de abril, el luchador fue detenido por elementos policiales tras ser acusado de violencia doméstica en San Luis Potosí

El 9 de abril se reportó sobre los avances de la audiencia del caso de Alberto del Río, alias El Patrón, por violencia doméstica.

En su audiencia, un juez de control determinó que el luchador, conocido en el cuadrilátero como El Patrón, permanecerá en prisión preventiva, tras ser acusado de agresión física y verbal a su pareja sentimental.

La denuncia fue el 6 de abril. La mujer, considerada su pareja sentimental, llamó al número de emergencia y elementos de la policía acudieron al sitio, en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí. Se registró que la mujer mostraba lesiones en los brazos y el rostro.

Desde entonces, Alberto del Río ha permanecido a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. La FGE imputó el delito de violencia familiar. En la audiencia, la defensa pidió la duplicidad del término después que se decretara legal su detención. Se detalló que el acusado acogió al término constitucional de 72 horas para definir su situación jurídica y solicitó llevar el proceso en libertad; sin embargo, el juez negó la petición de libertad.

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Se informó que la audiencia de vinculación a proceso será el 11 de abril. Hasta el momento, Alberto del Río estará en prisión preventiva justificada.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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