Del cuadrilátero a prisión preventiva; le niegan a Alberto del Río proceso en libertad

El 9 de abril se reportó sobre los avances de la audiencia del caso de Alberto del Río, alias El Patrón, por violencia doméstica.

En su audiencia, un juez de control determinó que el luchador, conocido en el cuadrilátero como El Patrón, permanecerá en prisión preventiva, tras ser acusado de agresión física y verbal a su pareja sentimental.

La denuncia fue el 6 de abril. La mujer, considerada su pareja sentimental, llamó al número de emergencia y elementos de la policía acudieron al sitio, en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí. Se registró que la mujer mostraba lesiones en los brazos y el rostro.

Desde entonces, Alberto del Río ha permanecido a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. La FGE imputó el delito de violencia familiar. En la audiencia, la defensa pidió la duplicidad del término después que se decretara legal su detención. Se detalló que el acusado acogió al término constitucional de 72 horas para definir su situación jurídica y solicitó llevar el proceso en libertad; sin embargo, el juez negó la petición de libertad.

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Se informó que la audiencia de vinculación a proceso será el 11 de abril. Hasta el momento, Alberto del Río estará en prisión preventiva justificada.