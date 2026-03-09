Delegado de la FGR en Tabasco enfrenta seis investigaciones; tres continúan en trámite por delitos sexuales

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Tabasco, Martín Rivera Cisneros, aparece como imputado en seis investigaciones dentro de ese mismo organismo, de las cuales tres continúan actualmente en trámite, según documentos citados en un reportaje del medio Proceso.

Las indagatorias que permanecen abiertas están relacionadas con delitos sexuales presuntamente cometidos contra excolaboradoras del funcionario federal.

De acuerdo con la información publicada, los expedientes también señalan elementos relacionados con la defensa legal del delegado, así como vínculos con el exprocurador general Jesús Murillo Karam.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Tabasco halla sitio clandestino de inhumación con restos óseos en Centro

DENUNCIA POR PRESUNTO ACOSO SEXUAL PRESENTADA DESDE 2017

El 9 de mayo de 2025, Proceso informó que Rivera Cisneros fue denunciado desde 2017 por una excolaboradora identificada como Ana “N”, cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad, por presunto acoso sexual.

No obstante, según la información citada, la investigación formal se inició hasta 2019, cuando se abrió una carpeta por los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación.

En agosto de 2025, el juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, determinó que la FGR no acreditó que el funcionario hubiera actuado con la intención de obtener placer sexual en un acto denunciado por la víctima.

Durante la audiencia, el juzgador señaló:

“El hecho es que metió sus manos dentro de su blusa tocando su cintura. Bien, ese tocamiento, como les dije, para efectos del delito, pues no debe considerarse como acto sexual si no se presenta el elemento intencional de saber satisfacer un deseo sexual a costa del sujeto pasivo”.

Debido a esta determinación, el juez rechazó vincularlo a proceso por esos hechos.

FGR Y VÍCTIMAS APELARON LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

El 28 de agosto de 2025, tanto la Fiscalía General de la República como la denunciante presentaron una apelación contra la decisión judicial, por lo que el caso continúa en trámite.

Además de esta denuncia, el informe citado indica que el organismo federal ha iniciado seis carpetas de investigación contra su propio delegado en Tabasco.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO ACCESO INDEBIDO A INFORMACIÓN

Según un análisis de riesgo procesal realizado por la FGR el 24 de julio de 2025, en 2020 la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Internos (FEAI) recibió una denuncia contra Rivera Cisneros.

La acusación señalaba que el funcionario habría copiado información contenida en sistemas o equipos informáticos protegidos por mecanismos de seguridad sin autorización.

La FEAI abrió la carpeta de investigación en 2021; sin embargo, el Ministerio Público federal determinó el no ejercicio de la acción penal.

PRESENTAN DENUNCIA LABORAL EN 2019 CONTRA RIVERA CISNEROS

Otra acusación surgió en enero de 2019, cuando una excolaboradora denunció a Rivera Cisneros y a otras dos funcionarias públicas por presuntamente haberla obligado a presentar su renuncia.

El caso fue turnado a la Subdirección de Derechos Humanos y Procesos de Desaparición de Personas de la FGR, dependiente de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), que en ese momento era encabezada por Sara Irene Herrerías.

De acuerdo con la información citada, el Ministerio Público federal emitió posteriormente un acuerdo de abstención de investigar.

DENUNCIAS POR PRESUNTO HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN 2024

En 2024 otra excolaboradora del área de Armonización Jurídica denunció a Rivera Cisneros por mensajes y conductas que consideró inapropiadas y de hostigamiento sexual.

Según el informe citado por Proceso, la víctima señaló que el funcionario comenzó a enviarle mensajes de WhatsApp con expresiones como “Mi vida”, “amor” y “amorcito”, mismos que eliminaba posteriormente.

También refirió comentarios presenciales como: “Qué guapa te ves el día de hoy”, “estoy muy feliz de verte”, “tienes unos ojos encantadores”, “ese pantalón se te ve muy bien” y “¿por qué nunca usas vestidos o zapatillas?”.

El documento también menciona que el funcionario habría ofrecido llevarla a su domicilio después de jornadas laborales extensas.

Por estos hechos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) abrió una carpeta de investigación que continúa en trámite.

OTRA INVESTIGACIÓN POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Además, la misma fiscalía abrió otra investigación en 2024 derivada de una denuncia presentada por la misma víctima por presunto hostigamiento sexual.

Ambas carpetas permanecen abiertas, según la información citada.

INVESTIGACIÓN POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL DESARROLLO PSICOSEXUAL

Ese mismo año, la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Internos inició otra indagatoria por delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, relacionados con denuncias presentadas por otra excolaboradora.

El informe señala que la conducta denunciada corresponde al delito de asedio con fines lascivos aprovechando una relación jerárquica laboral, el cual puede sancionarse con multa, destitución del cargo e inhabilitación hasta por un año.

Posteriormente, la FEAI se declaró incompetente para continuar con la investigación, aunque el expediente sigue en trámite.

FGR SEÑALA RIESGO DE FUGA

En el análisis de riesgo procesal citado por el reportaje se indica que existe la posibilidad de que Rivera Cisneros se sustraiga de la justicia.

El documento menciona que el funcionario es originario del estado de Hidalgo y podría contar con redes de apoyo que facilitarían su ocultamiento.

También señala que:

Cuenta con dos pasaportes, uno de ellos expedido en marzo de 2025 con vigencia de 10 años.

Tiene cuatro domicilios registrados en Hidalgo, el Estado de México y Tabasco.

El informe agrega que su trayectoria en instituciones de seguridad pública se remonta a 1993 y se extiende hasta 2024, lo que le habría permitido adquirir conocimiento sobre tácticas operativas y redes institucionales.

EQUIPO DE DEFENSA DEL DELEGADO FUE VINCULADO CON EL CRIMEN ORGANIZADO

De acuerdo con el expediente del caso de Ana “N”, Rivera Cisneros designó como defensor particular a Rodolfo de la Guardia García, exdirector de Interpol México.

De la Guardia García fue detenido en 2009 por presuntos vínculos con la organización criminal de los Beltrán Leyva, aunque posteriormente fue absuelto en 2013 de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, resolución confirmada en instancias posteriores.

Durante una audiencia inicial, el delegado también integró a su equipo de defensa a Mixdally Lizbeth Álvarez Isidro, agente del Ministerio Público federal adscrita a la FGR en Tabasco y subordinada dentro de la institución.

Según el reportaje citado, Álvarez Isidro participa en investigaciones relacionadas con integrantes del grupo delictivo La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

INVESTIGACIÓN PENDIENTE CONTRA EXSECRETARIO DE SEGURIDAD

El informe también menciona que la delegación de la FGR en Tabasco mantiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal durante la administración del actual senador Adán Augusto López Hernández.

Bermúdez Requena se encuentra vinculado a proceso y en prisión por delitos del fuero común, de acuerdo con la información citada.

PROPIEDAD ADQUIRIDA POR JESÚS MURILLO KARAM

Documentos revisados por el medio señalan que el domicilio declarado por Rivera Cisneros en Hidalgo corresponde a una propiedad ubicada en la colonia Arboledas San Javier, en Pachuca de Soto.

Según la documentación, el terreno fue adquirido el 2 de mayo de 1995 al exprocurador general Jesús Murillo Karam por 50 mil pesos.

La declaración patrimonial indica que el funcionario compró el terreno y posteriormente construyó la vivienda entre 1997 y 1999.

TE PUEDE INTERESAR: FGR en Coahuila recibió 87 denuncias durante enero; judicializa 27 carpetas y logra cinco sentencias

SIN RESPUESTA DE LA FGR SOBRE REVISIÓN DEL CASO

De acuerdo con el reportaje de Proceso, se solicitó información a la Fiscalía General de la República para saber si la fiscal Ernestina Godoy Ramos revisará el caso relacionado con la denuncia de Ana “N”.

Hasta el momento de la publicación del reportaje citado, la institución no había emitido respuesta sobre esa consulta.

Con información de Proceso