Fiscalía de Tabasco halla sitio clandestino de inhumación con restos óseos en Centro
Servicios periciales se mantienen realizando el levantamiento de indicios y la recopilación de pruebas genéticas necesarias para lograr la rápida identificación de la víctima
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), a través de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, se ejecutó una orden de cateo emitida por un juzgado de control.
Gracias a este recurso, las autoridades estatales, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, pudieron localizar un sitio de inhumación ilegal en el municipio de Centro.
HALLAN RESTOS ÓSEOS EN SITIO DE INHUMACIÓN ILEGAL EN TABASCO
En el lugar, peritos y especialistas en antropología forense identificaron un punto de inhumación ilegal, en el cual se localizaron restos óseos enterrados de manera clandestina.
De momento, se ha informado que los servicios periciales se mantienen realizando el levantamiento de indicios y la recopilación de pruebas genéticas necesarias para lograr la rápida identificación de la víctima.
“La Fiscalía General del Estado reitera que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad permanente. No descansaremos en el uso de todos los recursos tecnológicos y humanos para localizar a quienes faltan en casa y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos que laceran a la sociedad tabasqueña”, concluye el comunicado oficial.