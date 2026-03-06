Fiscalía de Tabasco halla sitio clandestino de inhumación con restos óseos en Centro

    La Fiscalía de General del Estado de Tabasco localizó un sitio clandestino de inhumación en el municipio de Centro. CUARTOSCURO

Servicios periciales se mantienen realizando el levantamiento de indicios y la recopilación de pruebas genéticas necesarias para lograr la rápida identificación de la víctima

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), a través de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, se ejecutó una orden de cateo emitida por un juzgado de control.

Gracias a este recurso, las autoridades estatales, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, pudieron localizar un sitio de inhumación ilegal en el municipio de Centro.

HALLAN RESTOS ÓSEOS EN SITIO DE INHUMACIÓN ILEGAL EN TABASCO

En el lugar, peritos y especialistas en antropología forense identificaron un punto de inhumación ilegal, en el cual se localizaron restos óseos enterrados de manera clandestina.

De momento, se ha informado que los servicios periciales se mantienen realizando el levantamiento de indicios y la recopilación de pruebas genéticas necesarias para lograr la rápida identificación de la víctima.

“La Fiscalía General del Estado reitera que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad permanente. No descansaremos en el uso de todos los recursos tecnológicos y humanos para localizar a quienes faltan en casa y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos que laceran a la sociedad tabasqueña”, concluye el comunicado oficial.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

