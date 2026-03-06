$!Fiscalía de Tabasco halla sitio clandestino de inhumación con restos óseos en Centro

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), a través de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas e Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, se ejecutó una orden de cateo emitida por un juzgado de control.

Gracias a este recurso, las autoridades estatales, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, pudieron localizar un sitio de inhumación ilegal en el municipio de Centro.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivo Guerreros Buscadores cuestiona versión de la FGR sobre el Rancho Izaguirre a un año de su hallazgo

HALLAN RESTOS ÓSEOS EN SITIO DE INHUMACIÓN ILEGAL EN TABASCO

En el lugar, peritos y especialistas en antropología forense identificaron un punto de inhumación ilegal, en el cual se localizaron restos óseos enterrados de manera clandestina.