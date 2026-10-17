Denuncia ataque con arma blanca diputada federal de Tamaulipas

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    Denuncia ataque con arma blanca diputada federal de Tamaulipas
    Señaló que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer la agresión. ESPECIAL

Casandra de los Santos afirmó que un encapuchado le provocó una herida de 15 centímetros en el costado izquierdo

La diputada federal por Tamaulipas, Casandra de los Santos, denunció que fue atacada con arma blanca por un sujeto encapuchado que le provocó una herida de 15 centímetros en el costado izquierdo.

La legisladora del Partido Verde Ecologista dio a conocer que el incidente se registró en el municipio de Río Bravo el pasado sábado 10 de octubre tras salir de una cena en una colonia irregular, dijo.

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Explicó que en el lugar de los hechos existe una gran cantidad de terrenos baldíos y de uno de ellos emergió un sujeto que vestía pantalón de mezclilla y sudadera negra con capucha.

”Interpusimos la denuncia, de hecho, en estos momentos se encuentra la Fiscalía en Rio Bravo haciendo las investigaciones pertinentes. Ese día llegó Protección Civil, ambulancias, los estatales, mi familia, mi esposo que es médico”.

Indicó que se están haciendo todas las investigaciones y se está trabajando en ello.

”Quiero decirles que desde el mes de marzo tanto en la Ciudad de México como aquí comenzaron a pasar cosas muy raras por lo que solicité el apoyo de la Guardia Nacional al mediante oficio en la Cámara de Diputados y hasta hoy no ha sido resuelto ni contestado”.

De inicio, dijo, pensó que podría ser golpeteo político, pero un ataque con arma blanca es un tema muy distinto.

”Al inicio tenía miedo denunciar, si nosotros siendo funcionarios tenemos ese miedo ya que a cuántos compañeros no han matado y todavía siguen las fiscalías investigando”.

Solicitó seguridad personal tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México ya que la Fiscalía General de la República y del Estado tienen todas las pruebas para seguir el proceso.

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