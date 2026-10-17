Morena mantendrá diálogo en Nuevo León ante descontento por resultados de encuestas: Ariadna Montiel

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    Morena mantendrá diálogo en Nuevo León ante descontento por resultados de encuestas: Ariadna Montiel
    CIUDAD DE MÉXICO, 13OCTUBRE2026.- Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, ofreció su conferencia de prensa semanal, en la que respondió preguntas de los medios de comunicación sobre temas como la problemática del agua, la manifestación en Jalisco que derivó en hechos violentos y las personas que permanecen detenidas tras la marcha, entre otros temas. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM Camila Ayala Benabib
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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Pese a las inconformidades, la dirigencia nacional advirtió que los aspirantes deben cumplir la palabra y los compromisos.

La dirigente nacional del partido Morena, Ariadna Montiel, confirmó que la dirigencia mantendrá abiertas las mesas de diálogo con la militancia y los aspirantes del estado de Nuevo León. Esta decisión se tomó luego de las protestas y el descontento que surgieron por la publicación de los resultados de las evaluaciones internas que sirvieron para definir a la persona encargada de la coordinación estatal.

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Ariadna Montiel dejó en claro que la transparencia ha sido el eje principal de todo el proceso. La dirigente explicó que los datos de las consultas públicas siempre han estado abiertos a la vista de todos los participantes y del público general. Además, recordó firmemente que cada uno de los aspirantes conocía las reglas de la contienda desde el principio, firmó un acuerdo de aceptación y se comprometió a respetar el resultado final.

Por esta razón, la dirigente enfatizó la importancia del compromiso y la honestidad en la política mexicana. Expresó con claridad que la prioridad de quienes se dedican al servicio público debe ser honrar la palabra que empeñaron frente a sus compañeros y ante la ciudadanía. De esta forma, la dirigencia busca que los participantes mantengan la madurez política y cumplan el compromiso que aceptaron de manera libre.

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NO SE REPETIRÁ EL PROCESO

Aunque la dirigencia nacional escuchará todas las quejas, dudas e inconformidades de los equipos locales, no se cambiarán las reglas del proceso ni se repetirá la consulta. El objetivo principal de estas reuniones es aclarar las dudas que tengan los grupos inconformes, evitar divisiones internas y lograr la unidad necesaria dentro del movimiento para afrontar con fuerza los futuros retos políticos en el estado de Nuevo León.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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