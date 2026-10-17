Morena mantendrá diálogo en Nuevo León ante descontento por resultados de encuestas: Ariadna Montiel

La dirigente nacional del partido Morena , Ariadna Montiel, confirmó que la dirigencia mantendrá abiertas las mesas de diálogo con la militancia y los aspirantes del estado de Nuevo León. Esta decisión se tomó luego de las protestas y el descontento que surgieron por la publicación de los resultados de las evaluaciones internas que sirvieron para definir a la persona encargada de la coordinación estatal.

Ariadna Montiel dejó en claro que la transparencia ha sido el eje principal de todo el proceso. La dirigente explicó que los datos de las consultas públicas siempre han estado abiertos a la vista de todos los participantes y del público general. Además, recordó firmemente que cada uno de los aspirantes conocía las reglas de la contienda desde el principio, firmó un acuerdo de aceptación y se comprometió a respetar el resultado final.

Por esta razón, la dirigente enfatizó la importancia del compromiso y la honestidad en la política mexicana. Expresó con claridad que la prioridad de quienes se dedican al servicio público debe ser honrar la palabra que empeñaron frente a sus compañeros y ante la ciudadanía. De esta forma, la dirigencia busca que los participantes mantengan la madurez política y cumplan el compromiso que aceptaron de manera libre.