Convocan a Segunda Mega Marcha por el Agua en Jalisco, tras represión policial

De nueva cuenta, colectivos ciudadanos convocaron a una Segunda Mega Marcha por el Agua en Guadalajara, Jalisco, luego que el pasado 11 de octubre se registraran represión policial contra manifestantes con chorros de agua y gas lacrimógeno. Esta movilización se suma a las demandas de revocación de mandato de Pablo Lemus y la exigencia de sanciones contra policías estatales que participaron en los actos de abusos de autoridad y agresiones durante las protestas.

¿CUÁNDO ES LA SEGUNDA MARCHA POR EL AGUA EN JALISCO? En redes sociales circulan al menos tres carteles que invitan a los ciudadanos el próximo domingo 18 de octubre, a las 11:00 horas; la movilización partirá del parque Revolución, conocido popularmente como Parque Rojo, y avanzará hasta el Palacio de Gobierno. La movilización ciudadana busca exigir agua digna, justicia para los detenidos en la represión del domingo y respeto al derecho a protesta, así como de una convocatoria de revocación de mandato de Lemus, para que proceda la remoción se requiere la participación por más del número de votos con los que ganó la gubernatura, es decir un millón 631 mil 729 votos. Cabe destacar que la protesta se realizó el domingo en las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, donde ciudadanos se manifestaron por los problemas relacionados con la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. Durante la movilización se registraron actos violentos que derivaron en las detenciones.

DETENCIONES POR PROTESTAS La Fiscalía de Jalisco informó que, de las 39 personas detenidas durante los disturbios registrados en la manifestación del domingo, 32 fueron puestas en libertad dentro del plazo de 48 horas establecido por la ley para esclarecer su situación legal. Los siete hombres restantes fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande este martes para comparecer ante la autoridad jurisdiccional y continuar con el procedimiento correspondiente. De acuerdo con la Fiscalía estatal, los hombres trasladados a Puente Grande son David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”. La dependencia señaló que seis de ellos enfrentan imputaciones por el delito de lesiones dolosas, previsto en el artículo 206, en relación con el 207 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, con la agravante establecida en la fracción VII, relacionada con lesiones contra personas que desempeñan funciones de seguridad pública. Al séptimo hombre se le imputa el delito de desobediencia o resistencia de particulares, contemplado en el artículo 129 del mismo código. Tras reconocer excesos y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiacos, el gobernador de Jalisco informó que todas las personas detenidas durante la protesta del domingo 11 de octubre por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ya recuperaron su libertad: “Antes que gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad”, dijo el mandatario en un reel publicado en su cuenta de Instagram.

LEMUS NIEGA QUE EL AGUA VAYA A PRIVATIZARSE En medio de las protestas, el gobernador reiteró que su administración trabaja para resolver los problemas de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Como parte de las acciones anunciadas, mencionó el cierre del abasto desde la presa Las Pintas, medida que, según dijo, ya mejora el agua que llega a los hogares, así como la modernización y ampliación de la Planta Potabilizadora número uno, ubicada en Miravalle. También se refirió a su iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, cuya aprobación depende del Congreso local. Lemus aseguró que el proyecto ya cuenta con validación técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El mandatario rechazó que estas obras impliquen entregar el servicio a particulares y aseguró que no habrá aumentos en las tarifas. “El agua no se privatizará”, sostuvo al defender la estrategia de su gobierno para atender las inconformidades relacionadas con el suministro.

DERECHOS HUMANOS INVESTIGA LOS HECHOS Lemus lamentó que periodistas y familias quedaran expuestos durante los enfrentamientos. También informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una investigación de oficio, luego de acompañar la movilización desde su inicio. El gobernador aseguró que su administración colaborará con el organismo y atenderá las recomendaciones que se emitan. También expresó solidaridad con los policías heridos y señaló que había informado a Sheinbaum sobre los acontecimientos durante una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. La presidenta, por su parte, sostuvo que las autoridades deben distinguir entre contener una situación y reprimir a los manifestantes. “Una cosa es contener y otra reprimir”, afirmó, al insistir en que corresponde al gobierno estatal explicar el uso de gases lacrimógenos, si es que fueron utilizados. Sheinbaum agregó que no busca convertir el asunto en una confrontación personal con Lemus y señaló que la Secretaría de Gobernación podría intervenir si el gobierno jalisciense lo solicita.