Investigan presunto uso excesivo de la fuerza en manifestación; abren indagatoria contra dos agentes de Jalisco y un bombero
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Los dos agentes fueron identificados a través de testimonios y videos de lo ocurrido el domingo
GUADALAJARA,.- Dos policías estatales de Jalisco y un bombero son investigados por presunto uso excesivo de la fuerza durante la manifestación por el agua registrada en Guadalajara el domingo pasado, informaron autoridades estatales.
Por una parte, la Secretaría de Seguridad estatal indicó que la Dirección de Asuntos Internos abrió la investigación contra los dos agentes, quienes fueron identificados a través de testimonios y videos de lo ocurrido el domingo.
Además, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que investigará la responsabilidad que pudo tener un elemento que lanzó chorros de agua contra los manifestantes.
RECONOCE LEMUS “GRAVES ERRORES” Y ABUSOS DURANTE LA MANIFESTACIÓN
El martes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció “graves errores” y abusos cometidos durante el operativo de la manifestación.
“Personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias que en el momento más crítico se salió de control”, dijo el mandatario estatal.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia.
Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto. Siempre hemos dicho que el que la hace la paga, y eso también aplica para los de adentro” .
En la parte final de su mensaje, Lemus advirtió que el servicio de agua potable no se privatizará, no se contratará deuda y no aumentarán las tarifas de agua. Sostuvo, además, que el servicio de agua potable no se entregará a ninguna empresa israelí.