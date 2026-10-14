Investigan presunto uso excesivo de la fuerza en manifestación; abren indagatoria contra dos agentes de Jalisco y un bombero

GUADALAJARA,.- Dos policías estatales de Jalisco y un bombero son investigados por presunto uso excesivo de la fuerza durante la manifestación por el agua registrada en Guadalajara el domingo pasado, informaron autoridades estatales.

Por una parte, la Secretaría de Seguridad estatal indicó que la Dirección de Asuntos Internos abrió la investigación contra los dos agentes, quienes fueron identificados a través de testimonios y videos de lo ocurrido el domingo.

Además, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que investigará la responsabilidad que pudo tener un elemento que lanzó chorros de agua contra los manifestantes.