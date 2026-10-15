Jalisco identifica a 17 policías por uso indebido de la fuerza en protesta por agua limpia

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    Jalisco identifica a 17 policías por uso indebido de la fuerza en protesta por agua limpia
    Jalisco investiga a 17 policías por presuntas irregularidades durante la protesta por agua limpia del 11 de octubre en Guadalajara. Cuartoscuro

Asuntos Internos revisa más de 200 videos del operativo en Guadalajara; los agentes fueron citados a declarar y podrían recibir sanciones

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco identificó a 17 policías que presuntamente actuaron fuera de los protocolos y realizaron un uso indebido de la fuerza durante la manifestación por agua limpia del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara.

Los agentes ya fueron citados a declarar ante el área de Asuntos Internos, que integra los expedientes para determinar las posibles sanciones.

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El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, informó durante una conferencia de prensa que la investigación se apoya en más de 200 videos de distintos ángulos de la movilización, en la que policías utilizaron gas lacrimógeno, cañones hídricos y bombas aturdidoras contra manifestantes.

El funcionario señaló que la revisión busca esclarecer las anomalías registradas durante el operativo y determinar el grado de responsabilidad de los elementos involucrados.

ASUNTOS INTERNOS REVISA MÁS DE 200 VIDEOS DE LA MANIFESTACIÓN

Hernández González explicó que el gobernador de Jalisco instruyó desde el lunes iniciar una investigación exhaustiva sobre el operativo del 11 de octubre. A partir de esa instrucción, el área de Asuntos Internos comenzó la revisión del actuar policial.

“Esta revisión y las comparecencias de policías que ya han sido identificados nos ha permitido al día de hoy tener 17 compañeras y compañeros identificados que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza”, declaró.

Los 17 oficiales fueron citados para rendir su declaración ante personal de Asuntos Internos, mientras los expedientes continúan en proceso de integración.

El secretario precisó que las posibles sanciones dependerán de la responsabilidad que se determine para cada elemento y podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo.

POLICÍA DE JALISCO RECONOCE FALLAS EN EL OPERATIVO

Durante su intervención, el titular de Seguridad reconoció que durante la movilización se cometieron errores en la activación de los protocolos de actuación.

“Como lo mencionó el señor gobernador, ese domingo se cometieron graves errores al momento de activar los protocolos de acción”, afirmó.

El funcionario sostuvo que los policías tienen la obligación de evaluar los riesgos, mantener el control de sus reacciones y proteger la integridad y los derechos de las personas, incluso cuando enfrentan situaciones de presión o agresiones.

También reconoció que algunos elementos actuaron de manera impulsiva ante el enojo o la percepción de riesgo, pese a que la instrucción era mantener la contención y evitar provocaciones.

“Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger para preservar su derecho a manifestarse”, señaló.

Hernández González agregó que la Secretaría asumirá las fallas registradas durante el operativo y revisará sus lineamientos de actuación para evitar que se repitan situaciones similares.

SANCIONES DEPENDERÁN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DE LOS POLICÍAS

El secretario afirmó que los agentes identificados deberán responder por sus actuaciones y que la investigación también contempla la posible responsabilidad de los mandos policiales.

“Con profundo respeto les digo a las y los jaliscienses que ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros, incluidos los mandos, quedará sin respuesta”, declaró.

La dependencia mantendrá la investigación interna y, de acuerdo con el funcionario, trabajará de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) para proporcionar la información que solicite el organismo.

Hernández González reconoció la participación de la Comisión durante la movilización, desde el inicio de la manifestación hasta el traslado de las personas detenidas a la Fiscalía.

JALISCO PLANTEA REVISAR LOS PROTOCOLOS PARA MANIFESTACIONES

Además de la investigación contra los policías identificados, la Secretaría de Seguridad convocó a legisladores, organizaciones civiles, colectivos, cámaras empresariales y especialistas en seguridad y derechos humanos a revisar los protocolos de actuación durante manifestaciones.

El funcionario señaló que actualmente existen un protocolo nacional y uno estatal que regulan la intervención policial en eventos que pueden tornarse violentos.

Ambos documentos establecen niveles escalonados para el uso de la fuerza y criterios sobre el momento en que los agentes pueden emplear herramientas y equipo para mantener el orden y proteger tanto a los manifestantes como a los propios cuerpos de seguridad.

La propuesta de la dependencia es analizar si los lineamientos vigentes requieren ajustes o si es necesario desarrollar un protocolo que responda a las circunstancias actuales del estado y del país.

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SECRETARIO RECONOCE A POLICÍAS QUE MANTUVIERON LA CONTENCIÓN

Durante la conferencia, Hernández González también expresó su reconocimiento a los elementos que, según dijo, acataron las instrucciones de mantener la contención sin recurrir a acciones fuera de los protocolos.

Indicó que algunos de esos policías resultaron lesionados durante la movilización, varios de ellos de gravedad, y aseguró que la Secretaría ha dado seguimiento a su estado de salud.

El funcionario reiteró que la investigación continuará hasta determinar las responsabilidades correspondientes por los hechos ocurridos durante la protesta por agua limpia en Guadalajara.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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