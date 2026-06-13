Denuncian al alcalde de Villanueva, Zacatecas, por usar la Sala de Cabildos para fiesta con alcohol (VIDEO)

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    Denuncian al alcalde de Villanueva, Zacatecas, por usar la Sala de Cabildos para fiesta con alcohol (VIDEO)
    El alcalde de Villanueva, Zacatecas, es denunciado tras difundirse videos en la Sala de Cabildos durante un festejo familiar con presunto consumo de alcohol y botellas visibles. VANGUARDIA

El alcalde de Villanueva, Zacatecas, Rogelio González, enfrenta denuncia penal tras videos en Cabildo que evidenciaron consumo de alcohol y fiesta familiar

El presidente municipal de Villanueva, Zacatecas, Rogelio González Álvarez, conocido como “Chailito”, enfrenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, luego de la difusión de videos en los que aparece dentro de la Sala de Cabildos del ayuntamiento durante un festejo de carácter familiar y presunto consumo de bebidas alcohólicas.

El hecho habría ocurrido el 27 de mayo en instalaciones de la Presidencia Municipal. De acuerdo con reportes locales, en un primer momento circuló un video ciudadano en el que se observa actividad musical al interior del inmueble, luego de que una persona transitara por la zona y escuchara un tamborazo.

Posteriormente, se difundió un segundo video, presuntamente grabado por el regidor del PRD, Carlos Eduardo Torres, en el que se observa al alcalde acompañado por dos hombres dentro de la Sala de Cabildos. En las imágenes se aprecian hieleras y botellas de vino.

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ALCALDE DE VILLANUEVA, ZACATECAS, EXPLICA REUNIÓN Y SEÑALA TEMA FAMILIAR

Tras la circulación de los materiales, el alcalde publicó un video en redes sociales en el que explicó su versión de los hechos, el cual posteriormente fue eliminado de sus cuentas.

En su mensaje, González Álvarez señaló que su presencia en el lugar obedeció a una tradición familiar relacionada con un homenaje realizado en el panteón municipal. “Quiero comenzar platicándoles que el día 27 de mayo acudimos al panteón municipal, le llevamos un tamborazo, una musiquita a mi papá por los años que cumplía y por también el décimo aniversario de su fallecimiento”, expresó.

El alcalde añadió que, posteriormente, acudió a la Presidencia Municipal a petición de un familiar. “Fue un primo mío, mi primo Orlando González, donde él ya tenía tiempo haciéndome una petición”, señaló.

“Bueno, entonces ese día le dijimos, “Vamos pues”, ya tenía vario tiempo, vario tiempo pidiéndomelo. Y fuimos, acudimos en honor a mi tío Millo González, que por cierto fue muy buen presidente municipal y en el tiempo que estuvimos ahí, la verdad no se hizo ningún daño al recinto.”

También hizo referencia a prácticas históricas en el municipio. “Mi abuelito, cuando era presidente en los años 1980, pues llevaban la música a la presidencia”, dijo.

En el mismo video, el edil afirmó que en el Salón de Cabildos únicamente se encontraban su primo y un acompañante. “Únicamente al salón de cabildo acudimos mi primo Lalo González y mi amigo de toda la vida que me acompañó”, expresó.

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PRD INTERPONE DENUNCIA FORMAL CONTRA ALCALDE DE VILLANUEVA, ZACATECAS

El alcalde sostuvo que los hechos no constituyeron una fiesta, aunque reconoció la realización del evento y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados. Asimismo, señaló que las denuncias en su contra forman parte de una “guerra sucia” y “politiquería”.

Por su parte, regidores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron una denuncia penal contra el alcalde, en la que lo señalan por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, amenazas, abuso de autoridad y alteración de evidencia, derivados del mismo incidente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas mantiene el registro de la denuncia y las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica del caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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