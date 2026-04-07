Denuncian ante la FGR a Jenaro Villamil y responsables de Infodemia por uso indebido de recursos públicos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 abril 2026
    Denuncian ante la FGR a Jenaro Villamil y responsables de Infodemia por uso indebido de recursos públicos
    La denuncia surgió tras la polémica por imágenes de Florencia Melany Franco Fernández y la actuación de la plataforma Infodemia. VANGUARDIA

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor presentó una querella que pide investigar peculado y ejercicio ilícito del servicio público

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) señala a Jenaro Villamil Rodríguez, Miguel Ángel Elorza Vázquez y a la plataforma Infodemia por el presunto uso indebido de recursos públicos para desacreditar trabajos periodísticos.

La querella fue interpuesta por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien solicitó investigar posibles delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, además de responsabilidades relacionadas con la operación y metodología de la plataforma estatal, adscrita al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la República y recibió acuse de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno bajo el folio 48518/2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/es-un-video-real-o-ia-captan-a-persona-tomando-el-sol-en-palacio-nacional-JJ19674728

CASO DE FUNCIONARIA ‘TOMANDO EL SOL’ EN EL PALACIO NACIONAL DETONÓ LA DENUNCIA

El origen del caso se remonta a la difusión en redes sociales de videos y fotografías de Florencia Melany Franco Fernández, entonces directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recostada y tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional.

Las imágenes generaron debate público sobre el uso de espacios oficiales, la conducta de funcionarios y el manejo del patrimonio histórico.

En respuesta, la plataforma Infodemia difundió contenidos en los que calificó las imágenes como falsas y atribuidas a supuestos montajes realizados con inteligencia artificial. Esta postura se mantuvo durante varios días.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la autenticidad de las imágenes e informó sobre la aplicación de una sanción administrativa. Tras ello, Infodemia rectificó y ofreció una disculpa pública.

$!Denuncian ante la FGR a Jenaro Villamil y responsables de Infodemia por uso indebido de recursos públicos

TRAYECTORIA DE LA FUNCIONARIA INVOLUCRADA

Florencia Franco Fernández es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas. Tras la polémica, dejó su cargo directivo en la Secretaría de Hacienda después de más de cuatro años de trayectoria.

De acuerdo con la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, su salario bruto mensual ascendía a 150 mil 822 pesos, con un ingreso neto estimado de 104 mil 821 pesos, información que generó debate en redes sociales.

SEÑALAMIENTOS SOBRE METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

La denuncia subraya que Infodemia ha difundido publicaciones destinadas a desmentir información considerada “noticias falsas”, algunas de ellas presentadas en conferencias oficiales del gobierno federal.

Según el documento presentado ante la FGR, existen antecedentes de contenidos verídicos que fueron catalogados como falsos sin que posteriormente se emitieran rectificaciones claras.

El periodista denunciante también señaló la ausencia de una metodología verificable por parte de la plataforma estatal y la falta de apego a estándares internacionales de verificación de datos, como los establecidos por la Red Internacional de Verificación de Datos.

$!Denuncian ante la FGR a Jenaro Villamil y responsables de Infodemia por uso indebido de recursos públicos
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-en-redes-identidad-y-sueldo-de-la-mujer-que-tomo-el-sol-en-la-ventana-de-palacio-nacional-BL19744432

SEÑALAN POSIBLES RIESGOS PARA PERIODISTAS

El documento menciona que la difusión de contenidos desde la plataforma estatal ha implicado prácticas de estigmatización y exposición pública de periodistas, lo cual, según la denuncia, incrementa los riesgos de violencia y desprestigio profesional.

Asimismo, se indica que Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, y Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, son responsables de la gestión y difusión de contenidos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó al denunciante que la petición fue recibida. La denuncia solicita que las autoridades determinen si la operación de Infodemia se ajusta a la legalidad y si existen responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el uso de recursos públicos en la producción y difusión de contenidos orientados a desmentir información periodística.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
Recursos Públicos
Funcionarios públicos

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


FGR
Infodemia

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Saltillo es el municipio de Coahuila con más infracciones por conducir en ebriedad o bajo drogas.

Coahuila, 3° con más infracciones por conducir en estado de ebriedad; crecen 237% casos en Saltillo
Dos personas fueron detenidas en Cuatro Ciénegas acusadas del delito de trata con fines de explotación sexual.

Vinculan hombre y a niñera por violación, corrupción y trata de menores en Cuatro Ciénegas
Transportistas y campesinos acusan inseguridad en carreteras, combustible caro, falta de apoyos, entre otras cosas.

Coahuila: Prevé IP impacto en 5% de producción y 10% en costos logísticos por paro y bloqueos en el País
Saraperos de Saltillo presentó sus uniformes para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, destacando diseños que combinan tradición y nuevas propuestas

Saltillo estrena piel: Saraperos presentan uniformes 2026 con toque japonés
Números. La crítica dio sólo 42% de calificación aprobatoria mientras la audiencia le dio 89%.

México impulsa éxito de ‘Super Mario Galaxy: La Película’ con millonaria taquilla
Más de 400 comuneros llegaron a la Fiscalía de Michoacán para exigir justicia por la represión de 2017 en Arantepacua y señalaron a Aureoles y a Bernardo Corona.

Queman autos y lanzan explosivos frente a Fiscalía: exigen castigo a Aureoles por represión en Nahuatzen
Samuel García se reunió con la princesa Hisako de Takamado en Tokio para promover inversiones y cooperación entre Japón y Nuevo León.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, se reúne con la princesa de Japón, durante su gira por Asia
The Economist publicó un artículo analizando la economía mexicana, argumentando que aunque la presidenta dice que va bien pero, en lo privado el Gobierno de México “están más preocupados”.

The Economist: economía mexicana está ‘rota’; Hacienda afirma que ‘ignora resiliencia y fortalezas’