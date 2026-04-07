$!Denuncian ante la FGR a Jenaro Villamil y responsables de Infodemia por uso indebido de recursos públicos

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) señala a Jenaro Villamil Rodríguez, Miguel Ángel Elorza Vázquez y a la plataforma Infodemia por el presunto uso indebido de recursos públicos para desacreditar trabajos periodísticos. La querella fue interpuesta por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien solicitó investigar posibles delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, además de responsabilidades relacionadas con la operación y metodología de la plataforma estatal, adscrita al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la República y recibió acuse de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno bajo el folio 48518/2026.

CASO DE FUNCIONARIA ‘TOMANDO EL SOL’ EN EL PALACIO NACIONAL DETONÓ LA DENUNCIA El origen del caso se remonta a la difusión en redes sociales de videos y fotografías de Florencia Melany Franco Fernández, entonces directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recostada y tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional. Las imágenes generaron debate público sobre el uso de espacios oficiales, la conducta de funcionarios y el manejo del patrimonio histórico. En respuesta, la plataforma Infodemia difundió contenidos en los que calificó las imágenes como falsas y atribuidas a supuestos montajes realizados con inteligencia artificial. Esta postura se mantuvo durante varios días. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la autenticidad de las imágenes e informó sobre la aplicación de una sanción administrativa. Tras ello, Infodemia rectificó y ofreció una disculpa pública.

TRAYECTORIA DE LA FUNCIONARIA INVOLUCRADA Florencia Franco Fernández es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas. Tras la polémica, dejó su cargo directivo en la Secretaría de Hacienda después de más de cuatro años de trayectoria. De acuerdo con la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, su salario bruto mensual ascendía a 150 mil 822 pesos, con un ingreso neto estimado de 104 mil 821 pesos, información que generó debate en redes sociales. SEÑALAMIENTOS SOBRE METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN La denuncia subraya que Infodemia ha difundido publicaciones destinadas a desmentir información considerada “noticias falsas”, algunas de ellas presentadas en conferencias oficiales del gobierno federal. Según el documento presentado ante la FGR, existen antecedentes de contenidos verídicos que fueron catalogados como falsos sin que posteriormente se emitieran rectificaciones claras. El periodista denunciante también señaló la ausencia de una metodología verificable por parte de la plataforma estatal y la falta de apego a estándares internacionales de verificación de datos, como los establecidos por la Red Internacional de Verificación de Datos.

SEÑALAN POSIBLES RIESGOS PARA PERIODISTAS El documento menciona que la difusión de contenidos desde la plataforma estatal ha implicado prácticas de estigmatización y exposición pública de periodistas, lo cual, según la denuncia, incrementa los riesgos de violencia y desprestigio profesional. Asimismo, se indica que Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, y Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, son responsables de la gestión y difusión de contenidos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó al denunciante que la petición fue recibida. La denuncia solicita que las autoridades determinen si la operación de Infodemia se ajusta a la legalidad y si existen responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el uso de recursos públicos en la producción y difusión de contenidos orientados a desmentir información periodística.

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