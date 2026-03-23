¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional

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México
/ 23 marzo 2026
    ¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional
    Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México. CAPTURA DE PANTALLA

Infodemia negó que el video sea real afirmando que un analisis detectó 71% de probabilidad de haber sido generado con IA

Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Con el auge de los materiales creados con Inteligencia Artificial (IA) y la desinformación, pusieron en duda estos comentarios como videos, ante la incredulidad y la duda de los hechos.

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MUJER TOMA EL SOL DESDE EL PALACIO NACIONAL

Una mujer fue captada aparentemente tomando el sol desde una de las ventanas de Palacio Nacional, obviamente el hecho resultó en un debate entre si era un video real, siendo un mal uso del edificio histórico o si se trataba de una creación de la IA.

Cabe aclarar que se trata de varios videos, en el primero se muestra a una supuesta mujer recostada tomando el sol desde el inmueble, presuntamente la escena fue captada desde la plazoleta del Zócalo de la Ciudad de México, en él se puede ver las vallas de contención utilizadas para retener la marcha del 8M y el plantón (recién levantado) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), video que rápidamente se difundió en redes sociales.

Horas después, apareció otro presuntamente dese otro ángulo, donde aparece otra mujer con características similares sentada en la ventana, pero esta vez moviendo las manos.

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¿INFODEMIA DESINFORMÓ?

Tras su viralización, Infodemia -la cual es la plataforma de verificación del Gobierno Federal, administrada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR)- negó el video fuera real y afirmó que tras un análisis detectó 71% de probabilidad de haber sido generado con IA. Aunque recalcó que el material presentaba elementos asociados a los contenidos sintéticos, no explicó que herramientas utilizó para llegar a esa conclusión, contrario a los medios de comunicación de fact checking.

“De acuerdo con herramientas de detección del uso de esta tecnología, más del 71% del metraje fue creado con IA”, indicó en la publicación de Infodemia en X. Además, Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del SPR, compartió la publicación, la cual supuestamente desmentía la publicación original.

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Por el ejemplo, el portal Verificado MX, en su artículo “No está hecho con IA: Infodemia desinforma sobre video de persona tomando el sol en Palacio Nacional” de la periodista Debanhi Soto menciona que tras un chequeo en las interfaces de verificación de IA se pudo constatar que los videos son reales, al arrojar resultados similares.

Hive Moderation les arrojó que hay un 9.5% de probabilidad que el video fuera generado sintéticamente, mientras que Hiya Deepfake Voice Detector detectó las voces en el video y arrojó que hay un 85% de probabilidad de que las voces no estuvieran hechas con IA. Tampoco detectaron señales de manipulación en una captura de pantalla donde aparece la silueta de la mujer.

La geolocalización también fue esencial para su verificación, ya que sí coinciden con la fachada norte del Palacio Nacional que da a la Plaza de la Constitución, junto a un lado de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México

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La ubicación de la ventana, la disposición de los balcones, las cortinas y hasta el número de chimeneas visibles coinciden con imágenes previas del edificio.

Al mismo tiempo, el influencer Vampipe publicó el video completo del cual se extrae el material viralizado, se puede ver a un ciudadano contando lo ocurrido, de fondo el Palacio Nacional, pero cuando la cámara que está grabando hace un acercamiento con el zoom, se muestra a la mujer: “Compañeros, el sueño de cualquier vasallo ‘cuatroteísta’, no tener que hacer más que enseñar las piernas en Palacio Nacional”, dice el usuario que compartió el video.

Debido a la distancia desde la que se graba el video no es posible detectar que sea un Deepfake, así como tampoco es posible identificar a la persona, así que cualquier otra imagen que aclare o agregue más nitidez al rostro con una IA podría catalogarse como falsa, los monitores de Inteligencia Artificial se alimenta de otros servidores en Internet, por lo que no sería una imagen verídica.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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