$!Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional

El caso de la mujer captada “asoleándose” en una ventana de Palacio Nacional sigue generando conversación en redes sociales, ahora con un nuevo elemento que ha intensificado el debate: la difusión de su presunta identidad y salario. Todo comenzó con un video grabado desde el Zócalo capitalino, donde se observa a una persona recostada en una de las ventanas del recinto histórico. Las imágenes rápidamente se viralizaron, provocando cuestionamientos sobre el uso de un espacio simbólico del poder público.

En los días posteriores, el tema escaló cuando usuarios comenzaron a compartir información obtenida de plataformas oficiales, señalando a una supuesta funcionaria como protagonista del video, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial por parte del Gobierno.

EL SUELDO QUE DESATO LA CONTROVERSIA De acuerdo con datos difundidos en redes y extraídos de la plataforma de Nómina Transparente, el nombre que circula es el de Florencia Melany Franco Fernández, quien presuntamente ocuparía un cargo dentro de la administración pública federal. Según esta información, la persona señalada tendría el puesto de Directora General eventual en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un sueldo bruto mensual de 150 mil 822 pesos y un ingreso neto estimado de 104 mil 821 pesos.

Es importante subrayar que estos datos provienen de registros públicos disponibles en portales oficiales. Sin embargo, la vinculación directa entre ese nombre y la mujer del video continúa siendo parte de versiones no confirmadas. EL CONTEXTO OFICIAL Y LA RESPUESTA DEL GOBIERNO Tras la viralización del video, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el hecho sí ocurrió dentro de Palacio Nacional y que la persona involucrada fue identificada internamente. De acuerdo con su declaración, la situación derivó en una sanción administrativa, aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre la identidad de la funcionaria ni sobre la naturaleza de la sanción aplicada. Esta postura ha mantenido el caso en una zona de incertidumbre, donde la información oficial convive con versiones difundidas en redes sociales, muchas de ellas sin verificación directa. ENTRE TRANSPARENCIA Y ESPECULACION DIGITAL El caso refleja cómo la disponibilidad de datos públicos, como los salarios en la administración federal, puede entrelazarse con fenómenos virales, generando interpretaciones que no siempre cuentan con respaldo institucional. Aunque la plataforma de Nómina Transparente permite consultar sueldos de servidores públicos, esto no implica necesariamente que los nombres asociados en redes correspondan a los hechos señalados en los videos. Así, la polémica continúa alimentándose entre la curiosidad pública, la exigencia de rendición de cuentas y la rapidez con la que la información circula en el entorno digital, donde los límites entre datos verificables y especulación pueden volverse difusos.

DATOS CURIOSOS DEL CASO • El video fue captado desde el Zócalo y se viralizó en pocas horas • La plataforma de Nómina Transparente permite consultar salarios públicos • Autoridades confirmaron el hecho pero no revelaron la identidad • El caso abrió debate sobre privacidad y exposición en redes sociales

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