Denuncian exceso de burocracia con Morena en Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados incrementó casi mil plazas en la actual Legislatura. Lo anterior, a pesar de que en el año 2019, cuando Morena obtuvo la mayoría legislativa, denunció exceso de burocracia.

A mediados de la 64 Legislatura, el entonces presidente del Comité de Administración de la Cámara Baja, Ignacio Mier, anunció la eliminación de casi 3 mil plazas legislativas, de distintas categorías, por considerar que no cumplían con su función y que eran parte de un engrosamiento del aparato gubernamental, “resultado del régimen de cuotas que le ha salido muy caro a los mexicanos”.