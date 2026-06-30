Denuncian exceso de burocracia con Morena en Cámara de Diputados
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A siete años de distancia, la 66 Legislatura olvidó lo anterior e incluso incrementó el personal.
La Cámara de Diputados incrementó casi mil plazas en la actual Legislatura. Lo anterior, a pesar de que en el año 2019, cuando Morena obtuvo la mayoría legislativa, denunció exceso de burocracia.
A mediados de la 64 Legislatura, el entonces presidente del Comité de Administración de la Cámara Baja, Ignacio Mier, anunció la eliminación de casi 3 mil plazas legislativas, de distintas categorías, por considerar que no cumplían con su función y que eran parte de un engrosamiento del aparato gubernamental, “resultado del régimen de cuotas que le ha salido muy caro a los mexicanos”.
En aquel entonces, el grupo parlamentario de Morena acusó que la 63 Legislatura operó con un total de 6 mil 644 plazas que en su mayoría “parecían aviadores” y “eran poco productivos”.
A siete años de distancia, la 66 Legislatura olvidó lo anterior e incluso incrementó el personal.
Actualmente, el número de plazas asciende a 7 mil 501, por las que se pagarán más de 5 mil millones de pesos, equivalente a 54% del presupuesto que se dio a la Cámara de Diputados para este año, que ascendió a 9 mil 602 millones 700 mil pesos.