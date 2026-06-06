Denuncian que en San Luis Potosí han encarcelado a tres periodistas
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La mayoría de los perseguidos no eran creadores de los contenidos, sino que los reenviaron en sus redes sociales
Tres periodistas fueron detenidos en San Luis Potosí y 10 más cuentan con órdenes de aprehensión por reproducir videos elaborados con Inteligencia Artificial.
La mayoría de los perseguidos no eran creadores de los contenidos, sino que los reenviaron en sus redes sociales.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/poder-judicial-quiere-valet-parking-exclusivo-para-altos-mandos-NL21194449
“Estas detenciones dan cuenta de un incremento del acoso judicial en México”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
Anoche, la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí informó que dos de las acusadas continuarán sus procesos en libertad.