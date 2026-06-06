Denuncian que en San Luis Potosí han encarcelado a tres periodistas

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    Denuncian que en San Luis Potosí han encarcelado a tres periodistas
    “Estas detenciones dan cuenta de un incremento del acoso judicial en México”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. REFORMA

La mayoría de los perseguidos no eran creadores de los contenidos, sino que los reenviaron en sus redes sociales

Tres periodistas fueron detenidos en San Luis Potosí y 10 más cuentan con órdenes de aprehensión por reproducir videos elaborados con Inteligencia Artificial.

La mayoría de los perseguidos no eran creadores de los contenidos, sino que los reenviaron en sus redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/poder-judicial-quiere-valet-parking-exclusivo-para-altos-mandos-NL21194449

“Estas detenciones dan cuenta de un incremento del acoso judicial en México”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.

Anoche, la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí informó que dos de las acusadas continuarán sus procesos en libertad.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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