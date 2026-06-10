$!Denuncian Tlachinollan y Red TDT campaña de desprestigio contra normalistas de Ayotzinapa en Guerrero

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT) denunciaron una presunta campaña de desprestigio contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que medios de comunicación nacionales difundieron información en la que se menciona a integrantes del comité estudiantil como presuntos responsables de la fabricación de explosivos caseros y de supuestos vínculos con actores políticos.

El documento refiere que “Hacia el mediodía de hoy (9 de junio) varios medios nacionales circularon información de que exhiben a algunos integrantes del Comité estudiantil, acusándolos de radicales y de fabricar los explosivos caseros que supuestamente les fueron encontrados a los normalistas de Ayotzinapa en la jornada de ayer.” “Las notas refieren que esta información la obtuvieron de instituciones de inteligencia del gobierno. Refieren además que los estudiantes estarían financiados por personajes del PRI de Guerrero”.

ORGANIZACIONES MUESTRA PREOCUPACIÓN ANTE ABANDONO DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GIEI Las organizaciones indicaron que la información habría sido atribuida a instituciones de inteligencia del gobierno federal. El comunicado agrega que los estudiantes han negado la veracidad de los señalamientos difundidos en torno al caso. En el mismo documento se plantea que “A 11 años y 9 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue sin presentar avances sobre el paradero de los normalistas. La mayor preocupación es que han abandonado las líneas de investigación trazadas por el GIEI, sobre todo la relacionada con los 853 folios del ejército que en diferentes ocasiones han solicitado las madres y padres”. FAMILIARES HABÍAN ORGANIZADO MOVILIZACIÓN DESDE MAYO PARA EXIGIR RESPUESTA SOBRE CASO AYOTZINAPA El comunicado señala que los padres y madres de los 43 acordaron en una Asamblea Nacional Popular, realizada el 9 de mayo en la Normal de Ayotzinapa, una jornada de movilización en la Ciudad de México. Sobre este punto, el texto indica que “Ante el estancamiento de las investigaciones y el giro que le ha dado la UEILCA de focalizar la indagatoria en las funerarias de Iguala, las madres y padres acordaron en la última reunión de la Asamblea Nacional Popular, realizada el pasado 9 de mayo en la normal de Ayotzinapa, emprender una jornada de lucha en la Ciudad de México”. Las actividades, de acuerdo con el documento, tienen como objetivo solicitar reuniones con autoridades federales para revisar las investigaciones y el acceso a información relacionada con el caso.

DESTACAN LA LUCHA PARA CONOCER EL PARADERO DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA El comunicado describe a la Normal Rural de Ayotzinapa como una institución con organización autónoma y una trayectoria de movilización social. En ese sentido, el documento señala que “La historia de la normal de Ayotzinapa está marcada por la persecución encarnizada y la violencia ejercida por los cuerpos represivos del Estado, dejando un saldo de 11 estudiantes asesinados y 43 jóvenes desaparecidos. Su lucha se mantiene firme y fiel a su ideario político y a su compromiso con los pueblos pobres de México”. También se refiere que las decisiones del movimiento estudiantil se toman en asamblea.

ORGANIZACIONES SEÑALAN ACUSACIONES SOBRE CRIMINILIZACIÓN DE FAMILIARES DE LOS 43 DE AYOTZINAPA Las organizaciones afirmaron que existe un proceso de estigmatización hacia los estudiantes y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. El comunicado sostiene que “Ante las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, las autoridades federales han emprendido una campaña contra los normalistas de Ayotzinapa y contra las madres y padres de los 43 estudiantes, con el fin de desprestigiar su movimiento y desvirtuar su lucha”.

Asimismo, se menciona la participación de instituciones públicas en el contexto del caso al señalar que “Es deplorable que la CNDH y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob sean la punta de lanza para criminalizar a los normalistas y a las madres y padres de los 43 alentando el uso de la fuerza y una eventual represión”. Tlachinollan y la Red TDT solicitaron el cese de acciones de criminalización y el respeto al derecho a la protesta. En su posicionamiento final indicaron: “Solicitamos cese la criminalización y la represión contra los estudiantes y padres de los 43 y se permita la libertad de expresión garantizando el derecho a la protesta social”.

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