Militar mexicano detenido por ICE estaría vinculado con el caso 43 de Ayotzinapa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en Hawthorne, California a Enrique Martinez-Chavez, vinculado al caso Ayotzinapa. En un comunicado, se detalla que Martinez-Chavez, de 32 años, “es buscado en su país natal, México, por desaparición forzada de personas mientras era miembro del ejército mexicano”. Añade que “permanecerá bajo custodia de ICE hasta que pueda ser enviado de regreso a casa”. El arresto ocurrió en Los Ángeles, California.

El arresto cumple la cooperación binacional entre Estados Unidos y México, ya que Martínez Chavez tiene una orden de arresto por las autoridades mexicanas por desaparición forzada, mientras pertenecía al Ejército mexicano. Hasta el momento, no se ha compartido la fecha de extradición para ser juzgado en México. Por ello, el detenido se mantendrá bajo custodia por ICE.

DETENIDO LIGADO A CASO AYOTZINAPA Presuntamente, se trataría de un militar relacionado con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Supuestamente, se desempeñaba como militar la noche de la desaparición de los estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En junio de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de nuevo 16 órdenes de aprehensión contra militares por el caso Ayotzinapa. La institución obtuvo entonces 16 órdenes de aprehensión contra oficiales y tropa del 27 Batallón de Infantería de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Entre los elementos nombrados estaba Enrique Martínez Chávez. La Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, emitió las órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. La presidenta, Claudia Sheinbaum, había censurado a mediados de mayo la falta de reciprocidad en la cooperación judicial bilateral y citó casos de alto impacto pendientes.

“Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada. (El caso) Ayotzinapa no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, añadió entonces la Mandataria. El Gobierno de México afirmó entonces que ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos desde 2018 sin que se haya concluido ninguna, y defendió su decisión de exigir información adicional en procesos contra mexicanos señalados por Washington, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico.

Publicidad