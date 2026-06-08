Padres de normalistas de Ayotzinapa acusan ‘puerquero’ del Gobierno con líneas de investigación

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México
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    Padres de normalistas de Ayotzinapa acusan ‘puerquero’ del Gobierno con líneas de investigación
    Exigieron el regreso del GIEI y “el tema que tiene que ver con el archivo del Ejército mexicano”. Cuartoscuro

Familiares de los estudiantes denunciaron que el gobierno de la presidenta ha hecho un desaseo con el caso de los 43

CDMX.- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acusaron un operativo en su contra para evitar que llegaran a la Ciudad de México en una nueva jornada de movilizaciones, para unirse a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al llegar al antimonumento de los 43 sobre la avenida Paseo de la Reforma, los familiares de los estudiantes indicaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha hecho “un puerquero” con las líneas de investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-senador-enrique-inzunza-no-se-presentara-en-el-pernante-IF21243795

Además, exigieron el regreso del grupo de expertos y “el tema que tiene que ver con el archivo del Ejército mexicano”.

DENUNCIAN RETENCIÓN EN TLALPAN

La señora María de Jesús señaló que en su intento de ingresar a la capital del país, fueron retenidos en la caseta de Tlalpan y acusaron que los normalistas llevaban artefactos explosivos en los camiones.

“Nos querían sembrar evidencias falsas, difamándonos para que el pueblo ya no nos apoye”, expresó al exigir justicia por los normalistas desaparecidos desde 2014.

También demandaron un encuentro con las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación el próximo 12 de junio, un día después de la inauguración del Mundial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/los-59-artefactos-explosivos-de-tlalpan-fueron-hallados-en-transporte-de-padres-de-los-43-AF21241274

“Duele tener un gobierno indiferente”, expresaron los familiares de los normalistas de Ayotzinapa.

Al señalar “cobardía” por parte de las autoridades, acusaron que autoridades se subieron a los camiones a revisar “pensando que nosotros traemos las armas, por eso nos enojamos y les dijimos que nuestras armas son las lonas”.

Al señalar que no tienen “una presidenta que nos respalde”, reiteraron que van a seguir en las luchas, con el respaldo de otros grupos.

‘QUÉ SINVERGÜENZAS SON’

El señor Mario González acusó “un operativo tan grande” para detener a las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: “A estas madres le tiene un temor muy grande el gobierno (...). Nada nos va a detener, vamos a seguir adelante”.

“Ya no podemos pedirles más líneas de investigación porque no las tienen, están el haciendo un puerquero con las líneas de investigación que dejaron los expertos”, dijo el señor González.

Acusó que Gobernación “no tiene vergüenza”: “Ahorita no dejan pasar a estas madres ¡Carajo, qué sinvergüenzas son!”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llama-amnistia-internacional-al-gobierno-a-proteger-protesta-de-mujeres-buscadoras-en-cdmx-EF21241612

Reiteraron que en esta nueva jornada, el movimiento será pacífico. Isidoro Vicario, representante de los familiares de los normalistas, acusó que retuvieron por más de cinco horas a los padres y madres de los normalistas.

“¿Que peligro pueden representar unas madres que buscan a sus hijos?”, cuestionó.

No vamos a permitir que el caso Ayotzinapa quede en un segundo plano, dijo Vicario en el marco del Mundial.

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