Denuncian retención de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan; planean iniciar hoy protestas
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Desde las nueve de la mañana de este martes policías los mantienen retenidos en la caseta de Tlalpan
CDMX.-Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, planeaban iniciar este lunes sus protestas en la capital del País.
Sin embargo, reportaron que desde las nueve de la mañana de este martes policías los mantienen retenidos en la caseta de Tlalpan.
Ante ello, el profesor Octavio Romero Gerónimo, emplazó a las autoridades a liberarlos.
El abogado Isidoro Vicario, representante legal de los padres, sí logró llegar al bloqueo sobre Paseo de la Reforma, donde planeaban dar una conferencia de prensa, y desde ahí denunció que las autoridades detuvieron a alrededor de 16 camiones en los que viajaban.
“Como lo hemos anunciado el día de hoy, 8 de junio, íbamos a iniciar también las actividades de protesta en esta Ciudad de México en exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, explicó.
LLAMAN A AUTORIDADES A DAR PASO A CARAVANA
“Hoy, el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa y de la Fetsu, de Guerrero, se dirigían a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana desde hace más de dos horas que no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan”.
Vicario llamó a las autoridades de la Ciudad de México y federales a permitir el acceso de los padres y normalistas.