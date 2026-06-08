Denuncian retención de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan; planean iniciar hoy protestas

Sin embargo, reportaron que desde las nueve de la mañana de este martes policías los mantienen retenidos en la caseta de Tlalpan.

CDMX.-Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa , Guerrero, planeaban iniciar este lunes sus protestas en la capital del País.

Ante ello, el profesor Octavio Romero Gerónimo, emplazó a las autoridades a liberarlos.

El abogado Isidoro Vicario, representante legal de los padres, sí logró llegar al bloqueo sobre Paseo de la Reforma, donde planeaban dar una conferencia de prensa, y desde ahí denunció que las autoridades detuvieron a alrededor de 16 camiones en los que viajaban.

“Como lo hemos anunciado el día de hoy, 8 de junio, íbamos a iniciar también las actividades de protesta en esta Ciudad de México en exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, explicó.

LLAMAN A AUTORIDADES A DAR PASO A CARAVANA

“Hoy, el contingente de los padres y de los compañeros normalistas de Ayotzinapa y de la Fetsu, de Guerrero, se dirigían a la Ciudad de México, pero hoy en la mañana desde hace más de dos horas que no nos dejan pasar en la caseta de Tlalpan”.