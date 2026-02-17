Desactivan la ‘Contigencia Ambiental’ en la CDMX y el Estado de México

México
/ 17 febrero 2026
    Desactivan la ‘Contigencia Ambiental’ en la CDMX y el Estado de México
    Desactivan la ‘Contigencia Ambiental’ en la CDMX y el Estado de México CUARTO OSCURO | Moisés Pablo Nava

A causa de un evento anticiclónico, el ozono y los factores contaminantes incrementaron en el Valle de México

El 17 de febrero se emitió la suspensión de la alerta de contingencia ambiental, en la Ciudad de México y en el Estado de México. La notificación de alerta había permanecido desde el fin de semana.

El comunicado fue informado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tras declarar bajos índices de ozono en la zona metropolitana de la capital del país.

En contraste, la misma Comisión Ambiental había mantenido la contingencia ambiental en el horario de la mañana, de la presente fecha. Por ello, se buscó regularizar las cantidades de ozono, y contaminantes con el ‘Hoy no circula’, en la CDMX.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que la perseverancia del estado de Fase I, en la contingencia ambiental, fue por un fenómeno anticiclón, lo cual estacionó viento débil y temperaturas de entre 27 y 28 grados Celsius. Dichos factores permitían la compilación de condiciones nocivas para el ambiente en el Edomex y la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Minerales críticos: la oportunidad estratégica de México en la economía del siglo XXI

RECOMENDACIONES DE SALUD

Aunque se ha suspendido la contingencia ambiental, autoridades recomiendan que la población evite actividades del aire libre; especialmente, menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y gente con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Temas


Contaminación Del Aire
Contingencia Ambiental

Localizaciones


CDMX
Edomex

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

