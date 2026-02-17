Desactivan la ‘Contigencia Ambiental’ en la CDMX y el Estado de México

El 17 de febrero se emitió la suspensión de la alerta de contingencia ambiental, en la Ciudad de México y en el Estado de México. La notificación de alerta había permanecido desde el fin de semana.

El comunicado fue informado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), tras declarar bajos índices de ozono en la zona metropolitana de la capital del país.

En contraste, la misma Comisión Ambiental había mantenido la contingencia ambiental en el horario de la mañana, de la presente fecha. Por ello, se buscó regularizar las cantidades de ozono, y contaminantes con el ‘Hoy no circula’, en la CDMX.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que la perseverancia del estado de Fase I, en la contingencia ambiental, fue por un fenómeno anticiclón, lo cual estacionó viento débil y temperaturas de entre 27 y 28 grados Celsius. Dichos factores permitían la compilación de condiciones nocivas para el ambiente en el Edomex y la capital.

RECOMENDACIONES DE SALUD

Aunque se ha suspendido la contingencia ambiental, autoridades recomiendan que la población evite actividades del aire libre; especialmente, menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y gente con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.