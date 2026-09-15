Desalojan a vendedoras de quesadillas en el Zócalo de la CDMX previo al 15 de septiembre

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    Desalojan a vendedoras de quesadillas en el Zócalo de la CDMX previo al 15 de septiembre
    Vendedoras denuncian violencia en desalojo en el Zócalo previo al Grito de Independencia 2026 VANGUARDIA

Elementos de seguridad retiraron el comercio ambulante en la explanada capitalina durante los preparativos patrios. Las vendedoras denunciaron agresiones.

Elementos de seguridad pública retiraron a comerciantes informales y vendedoras de quesadillas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. El operativo ocurrió durante la tarde de este 15 de septiembre, a pocas horas de que inicien las festividades oficiales del Grito de Independencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/refuerzan-la-seguridad-en-el-zocalo-cdmx-por-los-festejos-del-15-de-septiembre-HG23520106

DENUNCIAN AGRESIONES AL DESALOJARLAS

Las mujeres afectadas acusaron agresiones por parte del personal de resguardo. A través de redes sociales, se difundió imágenes del enfrentamiento grabadas por El Universal. En los videos se observa a varios uniformados cercando a las vendedoras para exigirles que abandonaran la plaza principal.

El enfrentamiento generó tensión entre comerciantes y agentes. Las vendedoras intentaron defender su mercancía y bolsas con alimentos preparados mientras reclamaban la pérdida de sus ingresos en una de las fechas de mayor venta del año.

OPERATIVO PREVIO AL GRITO DE INDEPENDENCIA

El despliegue no solo incluye a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sino también a personal de Reordenamiento de la Vía Pública y elementos del Ejército y Guardia Nacional encargados del resguardo del Palacio Nacional, lo que intensifica la rigidez de los desalojos en comparación con operativos cotidianos.

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Las autoridades capitalinas mantienen operativos en el Centro Histórico. La estrategia de seguridad busca despejar el paso peatonal y regular el comercio informal en la Macroplaza antes de la llegada de miles de asistentes y turistas.

El retiro de puestos ambulantes busca evitar riesgos de protección civil. Sin embargo, la acción policial desató críticas entre usuarios de redes sociales y colectivos, quienes exigen respetar el derecho al trabajo de las mujeres comerciantes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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