Refuerzan la seguridad en el Zócalo CDMX por los festejos del 15 de septiembre

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Refuerzan la seguridad en el Zócalo CDMX por los festejos del 15 de septiembre
    CIUDAD Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México. PRESIDENCIA
    Refuerzan la seguridad en el Zócalo CDMX por los festejos del 15 de septiembre
    CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2026.- Elementos de seguridad realizan revisiones de mochilas y bolsas en los filtros de acceso al Zócalo de la Ciudad de México, previo a los festejos por el Grito de Independencia. Durante el operativo se restringe el ingreso de objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, encendedores y otros artículos que puedan representar un riesgo para los asistentes. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM CUARTOSCURO
    Refuerzan la seguridad en el Zócalo CDMX por los festejos del 15 de septiembre
    CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2026.- Elementos de seguridad realizan revisiones de mochilas y bolsas en los filtros de acceso al Zócalo de la Ciudad de México, previo a los festejos por el Grito de Independencia. Durante el operativo se restringe el ingreso de objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas, encendedores y otros artículos que puedan representar un riesgo para los asistentes. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM CUARTOSCURO

Instalan filtros sobre la avenida 20 de noviembre para la entrada a la plancha capitalina previo al Grito de Independencia 2026.

Las autoridades capitalinas reforzaron las medidas de seguridad en las inmediaciones del Centro Histórico para la celebración del Grito de Independencia. El acceso principal a la plaza se habilitó sobre la avenida 20 de Noviembre, donde elementos de policía realizan revisiones obligatorias a todos los peatones que buscan ingresar a la explanada. Hasta las 17:00 horas, el reporte oficial registraba una asistencia cercana a las 2,000 personas reuniéndose frente al Palacio Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/grito-de-sheinbaum-en-el-zocalo-capitalino-a-que-hora-es-calles-cerradas-y-que-artistas-se-presentaran-CE23507731

CALLES CERRADAS Y ALTERNATIVAS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 3 mil 500 oficiales para resguardar la zona a través de tres cinturones de vigilancia. El tránsito vehicular permanece cerrado en avenidas principales como Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Anillo de Circunvalación. Si necesitas trasladarte en automóvil por el primer cuadro de la ciudad, se sugiere utilizar vías alternas como Isabel La Católica y Fray Servando Teresa de Mier.

OBJETOS PROHIBIDOS PARA EL EVENTO

Para garantizar el orden durante los festejos patrios, se estableció un control estricto en los accesos de las calles Pino Suárez, 5 de Mayo y 5 de Febrero. El personal de seguridad decomisará cualquier objeto que represente un riesgo para la multitud.

Pirotecnia y fuegos artificiales de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes o navajas.

Envases de vidrio y latas.

Bebidas alcohólicas.

Drones y aparatos voladores no autorizados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/derriban-cerco-del-grito-en-cuernavaca-alumnos-de-la-uaem-exigen-justicia-por-el-feminicidio-de-claudia-tacoronte-peligra-el-grito-AF23518822

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA NOCHE

La cartelera musical contempla la participación de diversos grupos locales que amenizan la espera desde la tarde. El momento central de la noche ocurrirá durante la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia desde el balcón principal, seguida por un espectáculo de fuegos artificiales. El cierre de la noche estará a cargo de un concierto masivo del Grupo Intocable en la plancha principal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Grito De Independencia
Seguridad
Gobierno

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Sspc

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Desgarrada

Desgarrada
Sheinbaum encabezará el Grito de Independencia a las 23:00 horas en el Zócalo; Intocable será el acto principal de la celebración.

Grito de Sheinbaum en el Zócalo Capitalino... ¿A qué hora es, calles cerradas y qué artistas se presentarán?
true

Morena se reparte Sinaloa... montada en Rocha

Se supervisarán tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de conveniencia; abarroteras, misceláneas y cremerías, entre otras más

Profeco pone en marcha operativo ‘Fiestas Patrias 2026’
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan gran Masa de Aire Frío y Tormenta a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Producción para el Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico anual desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos para mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios.

Sheinbaum reabre registro para depositarle hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
Silvio Rodríguez mantiene desde 1975 una estrecha relación artística con el público mexicano.

Silvio Rodríguez regresará a México en 2027; ofrecerá conciertos en Monterrey, Guadalajara, Puebla y CDMX
El seleccionado mexicano niega de manera categórica cualquier vinculación con los hechos denunciados.

Polémica legal envuelve a Edson Álvarez: productor audiovisual anuncia acciones penales por supuesto fraude y secuestro