Refuerzan la seguridad en el Zócalo CDMX por los festejos del 15 de septiembre

Las autoridades capitalinas reforzaron las medidas de seguridad en las inmediaciones del Centro Histórico para la celebración del Grito de Independencia . El acceso principal a la plaza se habilitó sobre la avenida 20 de Noviembre, donde elementos de policía realizan revisiones obligatorias a todos los peatones que buscan ingresar a la explanada. Hasta las 17:00 horas, el reporte oficial registraba una asistencia cercana a las 2,000 personas reuniéndose frente al Palacio Nacional.

CALLES CERRADAS Y ALTERNATIVAS

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 3 mil 500 oficiales para resguardar la zona a través de tres cinturones de vigilancia. El tránsito vehicular permanece cerrado en avenidas principales como Eje Central Lázaro Cárdenas, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Anillo de Circunvalación. Si necesitas trasladarte en automóvil por el primer cuadro de la ciudad, se sugiere utilizar vías alternas como Isabel La Católica y Fray Servando Teresa de Mier.

OBJETOS PROHIBIDOS PARA EL EVENTO

Para garantizar el orden durante los festejos patrios, se estableció un control estricto en los accesos de las calles Pino Suárez, 5 de Mayo y 5 de Febrero. El personal de seguridad decomisará cualquier objeto que represente un riesgo para la multitud.

Pirotecnia y fuegos artificiales de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes o navajas.

Envases de vidrio y latas.

Bebidas alcohólicas.

Drones y aparatos voladores no autorizados.