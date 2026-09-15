Derriban cerco del Grito en Cuernavaca: Alumnos de la UAEM exigen justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte ¿Peligra el Grito?

Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizaron una marcha masiva en el centro histórico de Cuernavaca para exigir justicia tras el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años y de nacionalidad española.

La movilización avanzó desde el Campus Chamilpa hasta la Plaza de Armas Emiliano Zapata. A su llegada, los manifestantes tiraron las vallas y el cerco metálico colocados alrededor del Palacio de Gobierno, los cuales resguardaban el escenario para los festejos del Grito de Independencia.

EXIGEN FRENAR LA VIOLENCIA Y FEMINICIDIOS EN MORELOS

Durante la protesta, colectivos universitarios instalaron una ofrenda en memoria de la joven con imágenes, flores y pancartas para pedir la intervención inmediata de las autoridades estatales. La comunidad estudiantil advierte que la violencia contra las mujeres en la entidad ha escalado de forma preocupante en los últimos meses.