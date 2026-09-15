Derriban cerco del Grito en Cuernavaca: Alumnos de la UAEM exigen justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte ¿Peligra el Grito?
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La marcha por la estudiante de nacionalidad española irrumpió en la Plaza de Armas a pocas horas de las celebraciones de la Independencia.
Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizaron una marcha masiva en el centro histórico de Cuernavaca para exigir justicia tras el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años y de nacionalidad española.
La movilización avanzó desde el Campus Chamilpa hasta la Plaza de Armas Emiliano Zapata. A su llegada, los manifestantes tiraron las vallas y el cerco metálico colocados alrededor del Palacio de Gobierno, los cuales resguardaban el escenario para los festejos del Grito de Independencia.
EXIGEN FRENAR LA VIOLENCIA Y FEMINICIDIOS EN MORELOS
Durante la protesta, colectivos universitarios instalaron una ofrenda en memoria de la joven con imágenes, flores y pancartas para pedir la intervención inmediata de las autoridades estatales. La comunidad estudiantil advierte que la violencia contra las mujeres en la entidad ha escalado de forma preocupante en los últimos meses.
De acuerdo con las autoridades universitarias, el caso de Claudia Tacoronte representa el cuarto feminicidio de una estudiante de la UAEM registrado en el estado durante el año 2026. Ante este escenario, la marcha busca presionar a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que acelere las investigaciones.
¿QUÉ PASÓ CON CLAUIDA TACORONTE?
Claudia Tacoronte se encontraba en México como parte de un programa de intercambio académico procedente de la Universidad de Granada, España. La estudiante perdió la vida la noche del 12 de septiembre tras sufrir un ataque con arma blanca durante un presunto asalto en el municipio de Cuautla.
La Fiscalía del Estado de Morelos mantiene abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el consulado español informaron que se mantienen en coordinación con la familia de la víctima para brindar asistencia legal y diplomática.