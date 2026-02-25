$!Desalojan edificio del Poder Judicial por amenaza de bomba vinculada al CJNG en CDMX

De acuerdo con el reporte inicial, la llamada fue realizada por un guardia de seguridad del inmueble, quien informó que el interlocutor se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al momento de emitir la amenaza.

El desalojo se originó a partir de una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo dentro del edificio, ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 2065, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo.

La mañana de este lunes se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que se reportara una presunta amenaza de bomba en la Torre Prisma, inmueble que alberga oficinas del Poder Judicial de la Federación ( PJF ).

ACTIVAN PROTOCOLO DE EMERGENCIA EN INSURGENTES SUR TRAS LLAMADA QUE ALERTABA SOBRE AMENAZA DE BOMBA

Tras recibir la alerta alrededor de las 10:00 horas, autoridades capitalinas activaron un protocolo de respuesta inmediata. Para las 10:50 horas ya se había concretado el desalojo total del edificio, el cual consta de 14 niveles y cinco sótanos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó en sus redes sociales que personal especializado del Agrupamiento “Zorros” acudió al sitio tras el reporte de una llamada en la que se indicaba la presencia de un artefacto explosivo.

En el mensaje oficial se detalló que los uniformados apoyaron en la evacuación de trabajadores y usuarios, además de realizar una revisión exhaustiva.

“Al momento, los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros. Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores.”

PARTICIPAN EN OPERATIVO DIVERSAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD

El despliegue incluyó la participación coordinada de distintas instituciones de seguridad y emergencia:

- Fuerza de Tarea “Zorros”: especialistas en manejo de explosivos encargados de la inspección interna.

- Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): patrullas del sector San Ángel y elementos de la Policía Auxiliar para el resguardo perimetral.

- Cuerpos médicos y de rescate: unidades del ERUM (MX-403, 401 y 424), ambulancia de Protección Civil y equipos vulcanos en la unidad B-513.

En total, aproximadamente mil personas, entre trabajadores y usuarios, fueron evacuadas y concentradas en zonas de seguridad exteriores mientras se realizaba la inspección nivel por nivel.