$!FGR: Familia de ‘El Mencho’ reclama los restos del presunto líder del CJNG tras su abatimiento

En un comunicado emitido durante la mañana de este 25 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que un representante jurídico de familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, ha reclamado sus restos.

”Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén ‘N’, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que solicita la entrega de sus restos mortales”, explicó la institución.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de que el portavoz de la familia se encuentra realizando los procedimientos protocolarios necesarios para la formalización de la entrega.

Esto sucede a solo tres días del fallecimiento de Oseguera Cervantes en un enfrentamiento contra fuerzas del orden en Tapalpa, Jalisco, que realizaban un operativo para proceder con su detención.