FGR: Familia de ‘El Mencho’ reclama los restos del presunto líder del CJNG tras su abatimiento
Previo al reciente comunicado, fuentes ministeriales consideraron probable que ningún familiar de ‘El Mencho’ reclamaría sus restos por tratarse de un presunto líder criminal
En un comunicado emitido durante la mañana de este 25 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que un representante jurídico de familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mejor conocido como ‘El Mencho’, ha reclamado sus restos.
”Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén ‘N’, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que solicita la entrega de sus restos mortales”, explicó la institución.
Hasta el momento, se tiene conocimiento de que el portavoz de la familia se encuentra realizando los procedimientos protocolarios necesarios para la formalización de la entrega.
Esto sucede a solo tres días del fallecimiento de Oseguera Cervantes en un enfrentamiento contra fuerzas del orden en Tapalpa, Jalisco, que realizaban un operativo para proceder con su detención.
AUTORIDADES HABÍAN DESCARTADO RECLAMO DEL CUERPO DE ‘EL MENCHO’
Previo al reciente comunicado, fuentes ministeriales consideraron probable que ningún familiar de ‘El Mencho’ reclamaría sus restos por tratarse de un presunto líder criminal.
En dicho caso, el cuerpo del capo habría sido destinado a una fosa común, mientras que la cremación se realizaría solamente si se acreditaba la justificación sanitaria.
MUERTE DE ‘EL MENCHO’, PRESUNTO LÍDER DEL CJNG
La operación de seguridad estuvo principalmente encabezada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para ejecutar la orden de captura de Oseguera Cervantes. Informes iniciales revelaron que, tras detectar la presencia de los uniformados, el grupo armado inició un enfrentamiento, que al ser repelido por las autoridades, derivando en la muerte del líder junto a varios de sus escoltas mientras era trasladado para recibir atención médica.
El plan de acción incluyó un despliegue terrestre con apoyo aéreo y unidades de inteligencia. La estrategia implementada incluyó un cerco militar que permitió neutralizar al objetivo y asegurar armamento pesado que incluía lanzacohetes, vehículos blindados y otros equipos de guerra.
MUERTE DE ‘EL MENCHO’ DESATÓ VIOLENCIA EN 20 ESTADOS DE MÉXICO
Derivado de estas acciones, presuntas células del CJNG desataron una fuerte jornada de violencia en 20 estados de México. Los actos resultaron en la muerte de elementos de la Guardia Nacional y fuerzas de seguridad federal, así como presuntos integrantes del grupo criminal. Asimismo, se registraron ataques a comercios y bloqueos carreteros.
El Gobierno de México confirmó que, si bien el operativo fue planeado y ejecutado por elementos de seguridad, existió la colaboración de inteligencia con Estados Unidos a través de mecanismos bilaterales, aunque no hubo participación de tropas extranjeras en el terreno.