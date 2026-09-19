Desalojan edificios y viviendas en CDMX por Simulacro Nacional; la hipótesis es un sismo magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán
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Los altavoces del C5 se activaron en distintos puntos de la Ciudad, al tiempo que SMS del alertamiento llegaron a los dispositivos móviles
CDMX.- Cientos de capitalinos evacuaron esta tarde viviendas y edificios con motivo del Segundo Simulacro Nacional.
Los altavoces del C5 se activaron en distintos puntos de la Ciudad, al tiempo que SMS del alertamiento llegaron a los dispositivos móviles.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alistan-5-convencion-binacional-mexico-eu-en-el-marco-del-t-mec-trazaran-hoja-de-ruta-para-la-region-PN23599530
Como parte del Simulacro, el Metro detuvo su marcha en las 12 líneas e implementó sus protocolos correspondientes.
Asimismo, equipos de emergencia realizaron simulaciones de rescate y atención de víctimas.
La hipótesis es un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.