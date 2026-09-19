Sheinbaum encabeza homenaje a víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017

A las 07:15 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum salió de Palacio Nacional rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para encabezar la ceremonia conmemorativa por las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. La bandera de México fue izada a media asta en memoria de las personas que perdieron la vida en ambos terremotos. Sheinbaum estuvo acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y los secretarios de Marina y Defensa Nacional, Raymundo Morales y Ricardo Trevilla Trejo. Durante el acto, la presidenta entonó el Himno Nacional junto con integrantes de su gabinete y representantes de Protección Civil, las Fuerzas Armadas y la Cruz Roja Mexicana. Después se realizó el Toque del Silencio en honor a las víctimas.

SIMULACRO NACIONAL: ¿A QUÉ HORA SERÁ Y QUÉ PASARÁ CON LA ALERTA SÍSMICA? La conmemoración continuará a las 12:00 horas con el Simulacro Nacional, ejercicio de Protección Civil que este año tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Puebla. La alerta sísmica se activará en los estados que cuentan con este sistema y también llegará a los teléfonos celulares de la población. Las autoridades precisaron que, si la alerta se activa después del primer minuto de las 12:00 horas, deberá asumirse que se trata de un sismo real y no del ejercicio. El simulacro busca fortalecer las acciones de prevención, actuación y atención de la población ante un movimiento telúrico.

¿QUÉ PASÓ EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985? El sismo de 1985 ocurrió a las 07:19 horas, debido al rompimiento de una falla de aproximadamente 200 kilómetros en la zona de subducción entre las placas de Cocos y Norteamericana. El terremoto alcanzó una magnitud de 8.1, tuvo su epicentro en las costas de Michoacán y una profundidad de 15 kilómetros. Sus ondas sísmicas afectaron el centro, sur y occidente de México, mientras que la Ciudad de México concentró los mayores daños. El movimiento duró poco más de dos minutos y ocurrió cuando todavía no existían los protocolos de alertamiento sísmico actuales. Un día después, otro terremoto de magnitud 7.6 agravó las afectaciones en edificios que ya presentaban fracturas. Las cifras reportadas señalan más de 30 mil personas heridas, 150 mil damnificados, unas 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños graves. La cifra oficial de fallecidos fue de 6 mil personas, aunque estimaciones del Servicio Sismológico Nacional plantearon que el número pudo llegar hasta 40 mil.