Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 febrero 2026
    Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’

Cuatro integrantes de una familia fueron reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta el 22 de febrero, en medio de violencia y bloqueos

En medio de la violencia y los bloqueos que azotaron a Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero, se reportó la desaparición de una familia de cuatro integrantes. El incidente ocurrió simultáneamente a un despliegue de fuerzas federales cuyo objetivo era la captura de Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La desaparición ocurrió en un contexto marcado por narcobloqueos, incendios de vehículos, ataques y un amplio despliegue de fuerzas federales en la región.

TE PUEDE INTERESAR: A tres semanas del caso Mazatlán, continúan desaparecidos cuatro turistas; Fiscalía intensifica pesquisas

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS DESAPARECIDAS?

De acuerdo con la información disponible y las fichas de búsqueda emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la familia está conformada por:

Concepción Donají Cavazos Corona

- Edad: 58 años

- Señas particulares: Lunares en el cuello

- Cabello: Entrecano, lacio al hombro

- Tez: Morena clara

- Complexión: Delgada

- Estatura: 160 cm

- Vestimenta: Se desconoce

  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’
  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’

Sergio Eduardo Campos Marín

- Edad: 62 años

- Señas particulares: Manchas por vejez

- Cabello: Entrecano, lacio y escaso

- Tez: Blanca

- Complexión: Mediana

- Estatura: 173 cm

- Vestimenta: Se desconoce

Sergio Eduardo Campos Marín

- Edad: 62 años

- Señas particulares: Manchas por vejez

- Cabello: Entrecano, lacio y escaso

- Tez: Blanca

- Complexión: Mediana

- Estatura: 173 cm

- Vestimenta: Se desconoce

  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’
  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’

Donají Concepción Campos Cavazos

- Edad: 30 años

- Señas particulares: Sin dato

- Cabello: Castaño, lacio y largo

- Tez: Morena clara

- Complexión: Robusta

- Estatura: 160 cm

- Vestimenta: Se desconoce

Donají Concepción Campos Cavazos

- Edad: 30 años

- Señas particulares: Sin dato

- Cabello: Castaño, lacio y largo

- Tez: Morena clara

- Complexión: Robusta

- Estatura: 160 cm

- Vestimenta: Se desconoce

  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’
  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’

Sergio Eduardo Campos Cavazos

- Edad: 25 años

- Señas particulares: Dificultad para caminar

- Cabello: Castaño oscuro, lacio y corto

- Tez: Morena clara

- Complexión: Robusta

- Estatura: 175 cm

- Vestimenta: Se desconoce

Sergio Eduardo Campos Cavazos

- Edad: 25 años

- Señas particulares: Dificultad para caminar

- Cabello: Castaño oscuro, lacio y corto

- Tez: Morena clara

- Complexión: Robusta

- Estatura: 175 cm

- Vestimenta: Se desconoce

  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’
  • $!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL MOMENTO EN EL QUE DESAPARECIÓ LA FAMILIA EN PUERTO VALLARTA?

Familiares perdieron contacto con ellos justo cuando la región atravesaba una crisis de seguridad derivada del operativo federal y la reacción de presuntos integrantes del grupo criminal, quienes realizaron bloqueos y otras acciones violentas en distintos puntos de Puerto Vallarta y municipios cercanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la desaparición está directamente relacionada con los hechos violentos que siguieron al operativo contra Oseguera Cervantes. No obstante, la coincidencia temporal y geográfica mantiene la atención de la comunidad local y de los familiares de las personas desaparecidas.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a matrimonio desaparecido en Puebla; investigan privación de la libertad en Tlaxcala

LANZAN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA LOCALIZAR A FAMILIA DESAPARECIDA EN PUERTO VALLARTA

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco informó que cualquier dato que contribuya a la localización de la familia puede ser determinante.

Los canales oficiales para proporcionar información son:

Teléfono: 33 3145 6314

Correo electrónico: comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx

Número nacional de emergencias: 911

Las autoridades reiteraron que toda información será recibida y analizada conforme a los protocolos establecidos para la búsqueda de personas desaparecidas.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL MOMENTO EN EL QUE DESAPARECIÓ LA FAMILIA EN PUERTO VALLARTA?

Familiares perdieron contacto con ellos justo cuando la región atravesaba una crisis de seguridad derivada del operativo federal y la reacción de presuntos integrantes del grupo criminal, quienes realizaron bloqueos y otras acciones violentas en distintos puntos de Puerto Vallarta y municipios cercanos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la desaparición está directamente relacionada con los hechos violentos que siguieron al operativo contra Oseguera Cervantes. No obstante, la coincidencia temporal y geográfica mantiene la atención de la comunidad local y de los familiares de las personas desaparecidas.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a matrimonio desaparecido en Puebla; investigan privación de la libertad en Tlaxcala

LANZAN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA LOCALIZAR A FAMILIA DESAPARECIDA EN PUERTO VALLARTA

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco informó que cualquier dato que contribuya a la localización de la familia puede ser determinante.

Los canales oficiales para proporcionar información son:

Teléfono: 33 3145 6314

Correo electrónico: comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx

Número nacional de emergencias: 911

Las autoridades reiteraron que toda información será recibida y analizada conforme a los protocolos establecidos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos
Inseguridad

Localizaciones


Puerto Vallarta

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba “El Mencho”, se enlistan los registros contables, se contienen aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers.

Militares, policías y halcones, en narconómina de CJNG
La reforma electoral considera una reconfiguración de los procesos electorales en el país.

Propuesta de reforma electoral: ¿se acabarán los ‘pluris’?
Con el aumento de temperaturas inicia la temporada de cucarachas en hogares de México. Especialistas explican por qué aparecen y qué medidas ayudan a prevenir su entrada

Llega la temporada de cucarachas a México... ¿cómo entran a tu casa y qué las atrae?
El cierre de febrero de 2026 traerá una serie de fenómenos astronómicos ideales para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno.

Cielo de fin de febrero 2026: alineaciones, Luna y planetas imperdibles
Concierto. Tras conquistar escenarios como el Coachella, ‘El Malilla’ promete encender el Auditorio Maravillas con lo mejor del reguetón mexa.

¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas
La Selección Mexicana celebró en el Estadio Corregidora de Querétaro tras imponerse 3-0 a Islandia en partido amistoso de preparación mundialista.

México vence 4-0 a Islandia en Querétaro y fortalece su preparación rumbo al Mundial 2026