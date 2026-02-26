$!Desaparece familia completa en Puerto Vallarta durante operativo contra ‘El Mencho’

En medio de la violencia y los bloqueos que azotaron a Puerto Vallarta el pasado 22 de febrero, se reportó la desaparición de una familia de cuatro integrantes. El incidente ocurrió simultáneamente a un despliegue de fuerzas federales cuyo objetivo era la captura de Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La desaparición ocurrió en un contexto marcado por narcobloqueos, incendios de vehículos, ataques y un amplio despliegue de fuerzas federales en la región. TE PUEDE INTERESAR: A tres semanas del caso Mazatlán, continúan desaparecidos cuatro turistas; Fiscalía intensifica pesquisas ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS DESAPARECIDAS? De acuerdo con la información disponible y las fichas de búsqueda emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la familia está conformada por: Concepción Donají Cavazos Corona - Edad: 58 años - Señas particulares: Lunares en el cuello - Cabello: Entrecano, lacio al hombro - Tez: Morena clara - Complexión: Delgada - Estatura: 160 cm - Vestimenta: Se desconoce





Sergio Eduardo Campos Marín - Edad: 62 años - Señas particulares: Manchas por vejez - Cabello: Entrecano, lacio y escaso - Tez: Blanca - Complexión: Mediana - Estatura: 173 cm - Vestimenta: Se desconoce

Donají Concepción Campos Cavazos - Edad: 30 años - Señas particulares: Sin dato - Cabello: Castaño, lacio y largo - Tez: Morena clara - Complexión: Robusta - Estatura: 160 cm - Vestimenta: Se desconoce

Sergio Eduardo Campos Cavazos - Edad: 25 años - Señas particulares: Dificultad para caminar - Cabello: Castaño oscuro, lacio y corto - Tez: Morena clara - Complexión: Robusta - Estatura: 175 cm - Vestimenta: Se desconoce

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL MOMENTO EN EL QUE DESAPARECIÓ LA FAMILIA EN PUERTO VALLARTA? Familiares perdieron contacto con ellos justo cuando la región atravesaba una crisis de seguridad derivada del operativo federal y la reacción de presuntos integrantes del grupo criminal, quienes realizaron bloqueos y otras acciones violentas en distintos puntos de Puerto Vallarta y municipios cercanos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la desaparición está directamente relacionada con los hechos violentos que siguieron al operativo contra Oseguera Cervantes. No obstante, la coincidencia temporal y geográfica mantiene la atención de la comunidad local y de los familiares de las personas desaparecidas. TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a matrimonio desaparecido en Puebla; investigan privación de la libertad en Tlaxcala LANZAN LLAMADO A LA CIUDADANÍA PARA LOCALIZAR A FAMILIA DESAPARECIDA EN PUERTO VALLARTA La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco informó que cualquier dato que contribuya a la localización de la familia puede ser determinante. Los canales oficiales para proporcionar información son: Teléfono: 33 3145 6314 Correo electrónico: comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx Número nacional de emergencias: 911 Las autoridades reiteraron que toda información será recibida y analizada conforme a los protocolos establecidos para la búsqueda de personas desaparecidas.

