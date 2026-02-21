Hallan sin vida a matrimonio desaparecido en Puebla; investigan privación de la libertad en Tlaxcala

La noche del viernes 20 de febrero de 2026 fue reportado el hallazgo sin vida de Karina de Los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello, un matrimonio que había sido reportado como desaparecido en la capital del estado de Puebla. Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Chignahuapan, luego de que autoridades activaran protocolos de búsqueda tras la denuncia por su desaparición. De acuerdo con las fichas oficiales, la pareja fue vista por última vez el jueves 19 de febrero, cuando salió de su domicilio en la colonia Loma Bella, en la ciudad de Puebla. Ese día correspondía al cumpleaños de Karina, motivo por el cual, según información familiar, se trasladarían fuera del estado. TE PUEDE INTERESAR: Fosas en Mexicali: 30 genetistas trabajan en identificaciones; ya entregaron restos en nueve casos

EMITEN FICHAS DE BÚSQUEDA E INICIAN INVESTIGACIÓN La mañana del viernes 20 de febrero se emitieron fichas de búsqueda para localizar al matrimonio, al no tener noticias de su paradero tras su salida del domicilio. La desaparición generó movilización social y comunitaria. El Instituto Oriente de Puebla, del que formaban parte como padres de familia, difundió un comunicado solicitando apoyo para compartir los boletines de búsqueda. Ese mismo día, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que había iniciado una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas. De acuerdo con el comunicado oficial difundido a las 22:22 horas, las víctimas salieron aproximadamente a las 08:00 horas del 19 de febrero a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta blanco, con la intención de dirigirse al estado de Tlaxcala. UBICAN EN TLAXCALA VEHÍCULO DE PAREJA DESAPARECIDA CON AYUDA DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN Como parte de los protocolos de búsqueda, las autoridades realizaron diversos actos de investigación, incluyendo entrevistas, revisión de cámaras de videovigilancia, análisis de placas vehiculares mediante lectores LPR y geolocalización de los teléfonos móviles de las víctimas. Las diligencias permitieron ubicar el vehículo en territorio tlaxcalteca. Según el reporte, la unidad fue detectada en la zona del Libramiento Instituto Politécnico, en La Trinidad Tepehitec, para después dirigirse al centro de Tlaxcala, donde se observó que seguía a una camioneta blanca con placas del mismo estado. Posteriormente ambas unidades continuaron su trayecto hacia el distribuidor vial El Molinito y la carretera Tlaxcala-Apizaco, hasta llegar a las inmediaciones de Tlaxco alrededor de las 11:10 horas del 20 de febrero. En el curso de la investigación también se solicitó colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para la realización de acciones coordinadas. LOCALIZAN LOS CUERPOS DE PAREJA DESAPARECIDA EN CHIGNAHUAPAN Más tarde, el sistema C5 reportó la localización de dos cuerpos sin vida, uno masculino y uno femenino, en la zona de Rinconada Puebla, en Chignahuapan. La Fiscalía estatal realizó el levantamiento correspondiente y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

AUTORIDADES SEÑALAN QUE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD OCURRIÓ EN TLAXCALA En un mensaje difundido durante la madrugada del sábado 21 de febrero, la fiscal estatal de Puebla, María Luisa del Pilar Aparicio, confirmó el inicio de la carpeta de investigación por desaparición y explicó los avances del caso. “Desde la Fiscalía de Puebla lamentamos profundamente este hecho ocurrido en el estado de Tlaxcala. El día 19 de febrero del 2026 a las 22:50 horas, la Fiscalía especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares inició la carpeta de investigación por la desaparición de las víctimas Karina de Los Ángeles y Alejandro Agustín, ambos de 50 años de edad.” La funcionaria señaló que, de acuerdo con la información obtenida mediante videograbaciones y geolocalización, la desaparición ocurrió en territorio tlaxcalteca, donde la pareja fue privada de la libertad. “De la información obtenida por los familiares se desprende que las víctimas se trasladaron al estado de Tlaxcala con motivo del cumpleaños de Karina de Los Ángeles. De las cámaras de videovigilancia obtenidas de fecha 19 de febrero del 2026, se obtiene información que la desaparición de las víctimas ocurrieron en Tlaxcala, ya que como se desprende de las grabaciones, las víctimas sostuvieron en el estado de Tlaxcala y en el y en este estado fueron privados de su libertad.” También indicó que los teléfonos móviles de las víctimas registraron actividad en el municipio de Tlaxcala hasta las 18:30 horas del 20 de febrero, momento en el que dejaron de emitir señal. “De las geolocalizaciones obtenidas en tiempo real, esto con fecha 20 de febrero del 2026, se desprende que estuvieron específicamente en el municipio de Tlaxcala, dejando de tener actividad los equipos telefónicos de las víctimas a las 18:30 horas.” Con base en el análisis de cámaras, datos conservados y rastreo en tiempo real, las autoridades concluyeron que los hechos en los que resultaron víctimas ocurrieron en Tlaxcala, mientras que los cuerpos fueron localizados en una zona limítrofe entre Puebla y ese estado.