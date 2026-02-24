A tres semanas del caso Mazatlán, continúan desaparecidos cuatro turistas; Fiscalía intensifica pesquisas

24 febrero 2026
    A tres semanas del caso Mazatlán, continúan desaparecidos cuatro turistas; Fiscalía intensifica pesquisas
    Las autoridades mantienen la búsqueda de los cuatro hombres identificados como Óscar García Hernández, Omar Alexis Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino. ESPECIAL
El caso sigue abierto y bajo seguimiento con familiares, tras cateos y entrevistas realizados en el marco de la investigación

MAZATLÁN, SIN.- Los cuatro turistas del Estado de México privados de la libertad el 3 de febrero, cuando circulaban en vehículos tipo razer en la zona de Sábalo Cerritos, en Mazatlán, continúan sin ser localizados, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa al señalar que las investigaciones siguen en curso.

La fiscal general, Claudia Zulema Sánchez Kondo, indicó que existe comunicación constante con los familiares y que éstos tienen acceso a la carpeta de investigación, la cual permanece abierta por la desaparición.

Como parte del contexto inmediato, la Fiscalía reportó que se han realizado diversas entrevistas y que, aunque se han obtenido datos, hasta ahora no se cuenta con información concreta que permita ubicar a los cuatro hombres.

Sánchez Kondo detalló que también se efectuaron dos cateos en inmuebles relacionados con la indagatoria y que la información recabada se incorporó a la carpeta del caso.

Sobre los antecedentes del hecho, en reportes iniciales se informó que el grupo estaba integrado por seis turistas —incluida una mujer y una menor de nueve años— que fueron interceptados la noche del 3 de febrero; posteriormente, ambas fueron localizadas en la comunidad de El Habal.

Las autoridades mantienen la búsqueda de los cuatro hombres identificados como Óscar García Hernández, Omar Alexis Ramírez Sabino, Javier Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino, quienes continúan en calidad de desaparecidos, de acuerdo con la información difundida por medios y registros del caso.

La Fiscalía señaló que las diligencias continúan y que el expediente se mantiene en integración, mientras familiares siguen con el seguimiento institucional del caso.

