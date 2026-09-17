Desaparecen dos ciudadanos “estadounidenses” en Culiacán en menos de 48 horas

Dos hombres vinculados a la nacionalidad estadounidense desaparecieron en la capital sinaloense, Culiacán , en hechos distintos registrados entre el 15 y el 17 de septiembre. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda activos tras el hallazgo de sus vehículos abandonados.

CUÁLES SON LOS DETALLES DE SUS DESAPARICIONES

José Antonio Castro Meza, de 29 años, fue visto por última vez el martes 15 de septiembre en la colonia La Campiña. Horas después del reporte, las autoridades localizaron su camioneta abandonada en la colonia Lázaro Cárdenas.

Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49 años, un empresario joyero que fue interceptado por un grupo armado la tarde del jueves 17 de septiembre. El hecho ocurrió cuando llegaba a su negocio en la plaza comercial Plaza Real, situada en el sector Tres Ríos.

DESPLIGUE DE SEGURIDAD EN EL SECTOR TRES RÍOS

Corporaciones policiales desplegaron un operativo de resguardo e inspección en la zona comercial de Tres Ríos inmediatamente después del incidente. El vehículo del empresario quedó en el lugar de los hechos y fue asegurado por los peritos para recolectar evidencias.

Luis Mario Zúñiga pertenece a una familia con trayectoria en el sector comercial de la región. Las fuerzas de seguridad continúan los patrullajes para recabar pistas que lleven al paradero de ambas víctimas.