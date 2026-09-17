Desaparecen dos ciudadanos “estadounidenses” en Culiacán en menos de 48 horas

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México
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    Desaparecen dos ciudadanos “estadounidenses” en Culiacán en menos de 48 horas
    José Antonio Castro y Luis Mario Zúñiga, ciudadanos “estadounidenses” desaparecidos en Culiacán en las últimas 48 horas. VANGUARDIA

José Antonio Castro y el joyero Luis Mario Zúñiga fueron interceptados por sujetos armados en las zonas de La Campiña y Tres Ríos, Sinaloa.

Dos hombres vinculados a la nacionalidad estadounidense desaparecieron en la capital sinaloense, Culiacán, en hechos distintos registrados entre el 15 y el 17 de septiembre. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda activos tras el hallazgo de sus vehículos abandonados.

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CUÁLES SON LOS DETALLES DE SUS DESAPARICIONES

José Antonio Castro Meza, de 29 años, fue visto por última vez el martes 15 de septiembre en la colonia La Campiña. Horas después del reporte, las autoridades localizaron su camioneta abandonada en la colonia Lázaro Cárdenas.

Luis Mario Zúñiga Ramos, de 49 años, un empresario joyero que fue interceptado por un grupo armado la tarde del jueves 17 de septiembre. El hecho ocurrió cuando llegaba a su negocio en la plaza comercial Plaza Real, situada en el sector Tres Ríos.

DESPLIGUE DE SEGURIDAD EN EL SECTOR TRES RÍOS

Corporaciones policiales desplegaron un operativo de resguardo e inspección en la zona comercial de Tres Ríos inmediatamente después del incidente. El vehículo del empresario quedó en el lugar de los hechos y fue asegurado por los peritos para recolectar evidencias.

Luis Mario Zúñiga pertenece a una familia con trayectoria en el sector comercial de la región. Las fuerzas de seguridad continúan los patrullajes para recabar pistas que lleven al paradero de ambas víctimas.

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NO HAY CONFIRMACIÓN DIPLOMÁTICA OFICIAL AÚN

El Consulado General de Estados Unidos en México aún no emite una postura oficial para confirmar o desmentir la ciudadanía estadounidense de los afectados. Mientras tanto, las fiscalías correspondientes mantienen abiertas las carpetas de investigación para esclarecer la privación de la libertad de ambos ciudadanos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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