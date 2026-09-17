Asesinan a balazos a motociclista en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán
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La víctima fue identificada como Ovier de Jesús, de 19 años. Autoridades acordonaron la zona tras el ataque armado.
Un joven de 19 años de edad fue asesinado a disparos mientras circulaba en su motocicleta por las calles de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El ataque armado ocurrió en plena vía pública durante la tarde de este jueves 17 de septiembre.
La víctima fue identificada en el sitio como Ovier de Jesús “N”, de 19 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Progreso. Sus familiares se presentaron en el lugar de los hechos poco después del reporte para confirmar su identidad ante las autoridades.
El asesinato se registró sobre la calle Sebastián Allende, entre las vialidades Joaquín Berlanga y Ciro Ceballos. Según los primeros datos, un sujeto armado interceptó de forma directa al motociclista y le disparó en múltiples ocasiones hasta hacer que cayera sobre el pavimento.
Según información reciente de medios locales, Ovied caminaba junto a su esposa mientras empujaba su motocicleta ponchada cuando la persona armada lo rodeo. Tras la agresión, el responsable huyó del lugar.
YA SE ENCONTRABA SIN VIDA
Vecinos de la zona llamaron al número de emergencias 911 minutos antes de las 16:00 horas tras escuchar las detonaciones. Al lugar llegaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.
Elementos del Ejército Mexicano, la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad resguardaron la zona con cinta amarilla para proteger las evidencias. Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado inició con el levantamiento de datos para abrir la investigación correspondiente.