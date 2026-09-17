Asesinan a balazos a motociclista en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán

Un joven de 19 años de edad fue asesinado a disparos mientras circulaba en su motocicleta por las calles de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en la ciudad de Culiacán , Sinaloa. El ataque armado ocurrió en plena vía pública durante la tarde de este jueves 17 de septiembre.

La víctima fue identificada en el sitio como Ovier de Jesús “N”, de 19 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Progreso. Sus familiares se presentaron en el lugar de los hechos poco después del reporte para confirmar su identidad ante las autoridades.

El asesinato se registró sobre la calle Sebastián Allende, entre las vialidades Joaquín Berlanga y Ciro Ceballos. Según los primeros datos, un sujeto armado interceptó de forma directa al motociclista y le disparó en múltiples ocasiones hasta hacer que cayera sobre el pavimento.

Según información reciente de medios locales, Ovied caminaba junto a su esposa mientras empujaba su motocicleta ponchada cuando la persona armada lo rodeo. Tras la agresión, el responsable huyó del lugar.